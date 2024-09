Arrow Electronics è ‘Distribution Partner of the Year’ di Pure Storage

Arrow Electronics, fornitore globale di tecnologia, è stato proclamato ‘Distribution Partner of the Year’ in occasione dell’edizione annuale del Global Partner Forum di Pure Storage a Las Vegas.

Il premio riconosce l’impegno di Arrow nel supportare i partner di canale che offrono ai propri clienti sistemi di storage e gestione dei dati innovativi e sostenibili. Arrow ha dimostrato un’attenzione mirata nell’intensificazione delle relazioni all’interno dell’ecosistema dei partner, ottenendo una grande crescita e acquisendo nuovi clienti.

Pure Storage collabora con i partner di canale di tutto il mondo per aiutare i clienti a vincere le sfide più complesse legate ai dati. La piattaforma Pure Storage offre flessibilità e riduzione dei rischi alle organizzazioni con una piattaforma di storage semplice e affidabile e un’esperienza as-a-service per la più ampia tipologia di utilizzi in ambienti on-premise, public cloud e hosting.

Ogni anno Pure Storage premia le aziende che si distinguono per l’impegno, l’approccio e i risultati ottenuti. Grazie a questo supporto, i clienti possono risolvere le loro complesse esigenze in materia di dati, tra cui la gestione della crescita dei dati, l’impegno a garantire la resilienza contro le minacce informatiche, l’implementazione dell’infrastruttura per l’AI e il supporto per il raggiungimento degli obiettivi ambientali con tecnologie a elevata efficienza energetica.

“Congratulazioni ai vincitori dei premi del Global Partner Forum di quest’anno. Arrow ha ottenuto il premio di Distribution Partner of the Year grazie alla particolare attenzione che dedica al raggiungimento dei migliori risultati per i partner di canale e per i clienti. In quanto azienda orientata al canale al 100%, lavoriamo a stretto contatto con la nostra community di partner per garantire che abbiano gli strumenti necessari per svilupparsi e avere successo insieme. La nostra tecnologia offre una piattaforma di storage semplice e affidabile che garantisce ai clienti agilità, riduzione dei rischi, innovazione e infrastrutture sostenibili”, ha dichiarato Geoff Greenlaw, vice president channel partner, EMEA & LatAm di Pure Storage.

“Siamo particolarmente soddisfatti di essere stati premiati da Pure Storage come Distribution Partner of the Year”, ha dichiarato Mike Worby, EMEA head of strategic alliances di Arrow Enterprise Computing Solutions. “Questo premio riflette il nostro impegno a mettere a disposizione dei nostri partner di canale la tecnologia all’avanguardia, che ci aiuta a ottenere risultati tangibili. Le soluzioni per le infrastrutture ad alte prestazioni di Pure Storage offrono la qualità e l’affidabilità di cui le organizzazioni hanno bisogno per supportare le moderne soluzioni in ambienti ibridi. Insieme a Pure Storage, ci impegniamo a promuovere l’innovazione e a fornire un valore superiore ai nostri reciproci clienti”.