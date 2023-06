BeeDrive, il backup center personale per il tuo lavoro e i tuoi ricordi

Synology lancia il nuovo BeeDrive, una soluzione compatta per i dati che esegue il backup di foto e file personali contemporaneamente dal computer, il telefono e il tablet. Con una configurazione che richiede meno di tre minuti, qualsiasi utente di PC può usare BeeDrive per cominciare a proteggere i propri file alle velocità di trasferimento locali con la garanzia totale della titolarità e privacy dei dati.

“Oggi tutti noi stiamo generando una quantità di dati senza precedenti, su vari dispositivi personali. In particolare, le videocamere avanzate e i nuovi formati di foto o video consumano lo spazio dei nostri telefoni o nelle archiviazioni cloud più rapidamente che mai”, ha affermato Hu, Product Manager presso Synology.

“Le velocità di upload su internet non sono in grado di tenere testa alla crescita esplosiva dei dati personali, per cui archiviare tutti i nostri file sul cloud diventa un processo sempre più lento e costoso, soprattutto se vogliamo soltanto eseguire il backup o archiviare i nostri vecchi file altrove o spostarli da un dispositivo personale a un altro”, ha proseguito Hu. “È per questo che vogliamo offrire un’alternativa privata e locale”.

“Con BeeDrive, ci auguriamo di mettere le competenze che Synology ha maturato nelle tecnologie di backup a disposizione di un maggior numero di persone, molte con conoscenze del campo IT ma che non hanno il tempo o le nozioni di networking che servono per ospitare un server in funzione H24 solo per il backup”, ha aggiunto Hu. “BeeDrive è un’opzione efficace anche per le famiglie e gli amici di utenti Synology”.

Il backup del PC avviene su un dispositivo mobile e in locale, riducendo così i tempi di backup e tagliando i costi sul lungo termine

Dopo avere effettuato la connessione a un PC, gli utenti possono selezionale le cartelle che vogliono proteggere. BeeDrive inserisce nel backup automaticamente e in tempo reale tutte le modifiche apportate in quelle cartelle, offrendo un RPO (Recovery Point Objective) migliore rispetto ai backup a programmazione oraria. I file di backup vengono archiviati su BeeDrive nello stesso formato che hanno sul PC. In caso di guasto di un computer, gli utenti possono semplicemente connettere BeeDrive a un altro computer e accedere ai file immediatamente, senza dover installare alcun software e senza alcuna complessa procedura di recupero.

BeeDrive esegue anche il backup di foto e video da dispositivi iOS e Android tramite Wi-Fi, proteggendo così allo stesso tempo anche telefoni e tablet. Basta lasciare sulla stessa rete il PC connesso a BeeDrive e i dispositivi mobili e scansionare un codice QR: a quel punto BeeDrive comincerà a eseguire il backup per liberare spazio sul telefono.

Superando i limiti di larghezza di banda imposti dai fornitori di servizi internet o cloud, BeeDrive può eseguire il backup di file di grandi dimensioni 11 volte più velocemente rispetto al backup da un PC al cloud e 6 volte più velocemente rispetto al backup da un dispositivo mobile al cloud.1

BeeDrop e la sincronizzazione bi-direzionale potenziano la produttività nello scambio file tra dispositivi

Ai team che operano su campo oppure altri professionisti che scattano molte foto sul loro cellulare e devono poi utilizzarle su un PC quando rientrano in ufficio, la funzionalità BeeDrop consente di inviare a BeeDrive in modalità wireless i contenuti generati dai dispositivi iOS e Android. I file diventano immediatamente accessibili su PC, senza più bisogno di caricarli e scaricarli al/dal cloud.

Quando passi i contenuti tra il computer di lavoro e quello personale (e viceversa), BeeDrive può aiutarti a sincronizzare i file su ogni computer non appena viene collegato, accertando che tutti i file siano sempre aggiornati sul computer su cui lavori, e conservando una seconda copia su BeeDrive.

“La raccolta dei file generati da tutti i nostri dispositivi personali è solo il primo passo”, ha detto Hu. “In futuro, speriamo di sfruttare le vaste risorse di calcolo di un computer per aiutare gli utenti a ricavare anche più valore dai dati stessi, ad esempio attraverso la classificazione automatica. Il nostro obiettivo è sempre quello di mettere a disposizione degli utenti Synology le tecnologie moderne, ma senza sacrificare la titolarità e la privacy dei dati”.

Disponibilità

BeeDrive è disponibile con capacità di 1 TB e 2 TB a partire a metà giugno per Windows, iOS e Android tramite partner e rivenditori Synology in tutto il mondo. Il supporto per macOS è in programma.