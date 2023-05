Synology lancia DSM 7.2, che offre una serie di miglioramenti innovativi per rispondere alle sfide poste dall’IT, inclusi l’archiviazione non modificabile e il backup, la crittografia dell’intero volume, miglioramenti alle prestazioni, controlli più rigorosi degli accessi e funzionalità di pianificazione dell’archiviazione.

“Noi di Synology ci impegniamo per migliorare e innovare incessantemente, per mettere a disposizione delle organizzazioni gli strumenti necessari per gestire i loro dati con sicurezza e facilmente”, ha affermato Shamrock Ko, Product Manager presso Synology.

DSM 7.2: archiviazione non modificabile e backup

Le cartelle condivise WriteOnce e le snapshot non modificabili sono gli strumenti di DSM 7.2 per realizzare l’archiviazione non modificabile e il backup, senza bisogno di licenza. Grazie alla tecnologia WORM (“write once, read many”, “scrivi una volta, leggi tante volte”), queste funzionalità consentono alle organizzazioni di proteggere i loro dati da attacchi malevoli, manomissioni e cancellazioni accidentali, creando una copia inalterabile dei loro dati. Questa funzionalità è cruciale per i settori come quello sanitario, finanziario e della pubblica amministrazione, tutti tenuti a sottostare a regole di conservazione dei dati particolarmente severe.

Crittografia veloce di interi volumi

La crittografia a tutto volume crittografa i dati a risposo, incluso cartelle condivise, LUN e dati dei pacchetti. Questa funzionalità garantisce la privacy e la sicurezza dei dati in caso di furto o violazione della sicurezza poiché i dati archiviati al suo interno sono leggibili esclusivamente con la chiave di decrittografia. In più, è disponibile il supporto KMIP per semplificare e centralizzare la gestione delle chiavi.

La crittografia a tutto volume offre prestazioni fino al 48% in scrittura a confronto con l’applicazione della crittografia delle cartelle condivise a tutti i dati idonei archiviati su un volume. Tra le due modalità, gli utenti hanno opzioni sufficienti a proteggere dati specifici o interi file system da accessi non autorizzati.

Prestazioni ed efficienze avanzate

DSM 7.2 aggiunge il supporto per i volumi di archiviazione SSD M.2 NVMe su più sistemi, consentendo un uso più flessibile degli slot M.2 NVMe integrati. La deduplica SSD migliora grazie all’adozione della rimozione dei blocchi zero in linea, con tempi di deduplica più veloci del 25% grazie alla minore quantità di dati da archiviare.

Nel frattempo, l’implementazione dei backup full-system in Hyper Backup include un’opzione di backup bare-metal nel cloud, su dispositivi USB e altre destinazioni. Con la tecnologia di archiviazione a livello di blocco, i backup iniziali dell’intero sistema sono due volte più veloci.

Controlli degli accessi più sicuri e convenienti

I sistemi Synology si arricchiscono anche dell’autenticazione adattiva a più fattori, che offre un approccio trasparente alla sicurezza valutando vari fattori contestuali – come dispositivo,

posizione, ora del giorno e comportamento dell’utente – per determinare se occorrono ulteriori verifiche.

Le misure di protezione sono ulteriormente rafforzate con l’adozione del Blocco automatico per le connessioni tramite SMB e QuickConnect. Il Blocco automatico protegge dagli attacchi di forza bruta bloccando gli indirizzi IP con ripetuti tentativi falliti di accesso. QuickConnect può bloccare globalmente gli indirizzi IP, ottimizzando l’assetto generale di difesa contro potenziali minacce.

Migliore gestione

Oggi Active Insight include la previsione sull’uso delle capacità di archiviazione. Con questa nuova funzione, gli amministratori IT e i Managed Service Provider (MSP) possono anticipare le future esigenze analizzando l’uso corrente dell’archiviazione e prevedendo i requisiti futuri.

In più, migliorano anche le notifiche del sistema DSM, grazie a impostazioni più flessibili e al supporto aggiuntivo per le notifiche di Microsoft Teams e LINE.

Con DSM 7.2 miglioramenti dell’intero ecosistema

DSM 7.2 include anche diversi potenziamenti importanti ad applicazioni e servizi, incluso:

Hybrid Share: Blocco file globale

Container Manager (ex Docker): Docker Compose

Server SSO: Supporto per i protocolli OIDC e SAML

Client SSO: Supporto per i protocolli SAML e CAS Scopri di più su Synology DiskStation Manager 7.2

Disponibilità di DSM 7.2

Synology DSM 7.2 è già disponibile per tutti i clienti in tutto il mondo.