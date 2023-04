Bludis distribuisce Velis Real Estate Tech in Italia

L’offerta di Bludis, distributore di Vendor di nuova generazione del Gruppo Esprinet, si arricchisce con l’aggiunta a portafoglio di Velis Real Estate Tech. Un accordo di distribuzione che rafforza il parco soluzioni del distributore con sedi a Roma e Milano, grazie all’approdo di un vendor che da anni si occupa di Facility Management, Building Operation System, Gestione delle Strutture e Sicurezza dei Perimetri Immobiliari.

Velis propone soluzioni hardware e software volte a ottimizzare sistemi e prestazioni degli edifici (ora perennemente connessi ad internet) in tempo reale e con immediatezza ed efficacia massime. Velis Real Estate Tech ha creato il marchio Singu – che comprende tre linee di prodotti principali – con l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle società immobiliari commerciali e industriali.

I prodotti Singu consentono a proprietari di immobili, inquilini, gestori e altri professionisti del settore immobiliare di sfruttare i big data, l’IoT e la tecnologia più recente per semplificare le operazioni di gestione, accrescere la qualità e la sicurezza, ridurre i costi e aumentare il Roi.

Bludis-Velis: passo cruciale verso la digitalizzazione del settore immobiliare

L’intesa sull’asse Bludis-Velis Real Estate Tech rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione del settore immobiliare, intercettando in pieno esigenze sempre più diffuse anche sul territorio italiano.

La combinazione di intelligenza artificiale, Internet of Things, cloud e necessità sempre maggiori sul fronte Building Operation System ha infatti reso il settore ancora più ricettivo verso le cosiddette soluzioni PropTech, ovvero quelle che riguardano l’applicazione della tecnologia al comparto immobiliare al fine di innovare processi, prodotti, servizi e il mercato stesso nella sua interezza.

Da questo punto di vista, Velis può vantare 13 anni di esperienza e una diffusione in 30 paesi sparsi tra 5 continenti, a certificare l’incrocio perfetto di necessità sempre più stratificate sul fronte della gestione di immobili commerciali e industriali.

Bludis completa così il suo portafoglio tramite un’operazione strategica che punta a scoprire, lanciare e sviluppare prodotti a valore sul mercato italiano.

Bludis decide quindi di delineare in maniera più amplia la sua offerta in ambito Facility Management & Building Operation System, mostrandosi sempre più attenta agli input ricevuti dal canale Rivenditori e Partner e dalle esigenze del mercato. Lo sottolinea Maurizio Erbani, General Manager della compagnia con sedi a Roma e Milano, nelle sue parole a commento dell’operazione:

“La partnership con Velis Real Estate Tech rafforza la strategia di Bludis, che prevede un focus maggiore dell’offerta nei settori emergenti, come quello del Facility and Property Management. Si tratta di un’operazione determinante in ottica di ricerca e sviluppo di prodotti a valore da lanciare e consolidare sul mercato italiano”.

Soddisfazione dall’altro lato anche ai vertici di Velis Real Estate Tech, che evidenzia i vantaggi che derivano dall’approdo alla quasi trentennale esperienza nella distribuzione di Bludis tramite le parole di Adam Penkala, Board Member, Head of Marketing and Global Expansion Department Velis Real Estate Tech.

“Siamo entusiasti di aver siglato la partnership con Bludis per distribuire Velis Real Estate Tech in Italia. Il mercato sta cambiando e l’impatto delle tecnologie digitali e del Proptech stanno assumendo un ruolo sempre più fondamentale in un settore trainante e cruciale nell’economia moderna. Bludis ha abbracciato insieme a noi questo nuovo approccio in un diverso modo di intendere il classico mercato immobiliare con riferimento alle relazioni tra i soggetti interessati (costruttori, intermediari e consumatori) e gli edifici e più in generale allo scenario digitale in continua mutazione”.