Bludis rafforza con Sectona l’offerta PAM

Bludis, distributore di Vendor di nuova generazione del Gruppo Esprinet, ha ottenuto la distribuzione per l’Italia delle soluzioni Sectona, compagnia che ha come mission quella di garantire ad aziende di ogni settore e dimensione la piena sicurezza degli account privilegiati.

L’importanza cruciale del Privileged Access Management nel comparto IT odierno ha condotto l’attenzione di Bludis verso prodotti in grado di offrire un approccio moderno e integrato. Proprio in quest’ottica, Sectona semplifica e ottimizza la gestione degli accessi privilegiati al fine di proteggere i sistemi aziendali garantendone la piena sicurezza. La piattaforma fa dell’intuitività e della semplicità d’uso la sua forza, combinandole a un flusso pensato appositamente per lo scenario aziendale ibrido di oggi.

Nel mirino del PAM di Sectona le violazioni connesse all’abuso di accessi privilegiati

Le soluzioni a portafoglio Sectona – che annoverano tra i clienti colossi del calibro di Vodafone, Virgin, RSA e AirTel – hanno conquistato importanti riconoscimenti di Gartner, come l’inserimento nel Magic Quadrant per l’area Privileged Access Management e il riconoscimento “Customers Choice” nel 2022 Gartner Peer Insights.

Bludis compie quindi una mossa importante verso il completamento della sua offerta in ambito Identity Management, mostrandosi sempre più attenta agli input ricevuti dal canale Rivenditori e Partner.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Maurizio Erbani, General Manager della compagnia con sedi a Roma e Milano: «La partnership con Sectona rientra perfettamente nel piano industriale di Bludis ed Esprinet, che prevede un rafforzamento dell’offerta in ambito cyber-security. Si tratta di un’operazione strategica in ottica di ricerca e sviluppo di prodotti a valore da lanciare e consolidare sul mercato italiano».

Soddisfazione anche ai vertici di Sectona che, per bocca di Nitish Kumar, cofondatore e CEO, sottolinea i vantaggi che derivano dall’approdo alla più che venticinquennale esperienza nella distribuzione di Bludis: «Siamo entusiasti di aver raggiunto la partnership con Bludis per distribuire Sectona in Italia. Sappiamo che ha competenza ed esperienza nel settore, e rappresenta uno dei punti di riferimento sul territorio italiano. Per noi si tratta di un passo importante volto ad estendere la cultura della protezione degli accessi privilegiati aziendali ovunque, e non vediamo l’ora di intraprendere questo viaggio di successi insieme».