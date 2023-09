Exclusive Networks amplia la sua offerta con la piattaforma di Digital Experience Monitoring di Centreon

Exclusive Networks, specialista globale di cybersecurity per infrastrutture digitali affidabili, annuncia una nuova partnership strategica in Italia con Centreon, vendor leader a livello globale nel settore del monitoraggio delle infrastrutture IT. Questa collaborazione segna un’importante espansione dell’offerta di Exclusive Networks con una piattaforma di Digital Experience Monitoring (DEM) in grado di garantire alle aziende e ai partner di canale una supervisione accurata su tutta l’infrastruttura aziendale e una gestione efficiente ed efficace delle prestazioni degli asset IT.

Centreon dal 2005 si è specializzata nel monitoraggio delle infrastrutture, delle reti e dell’esperienza digitale degli utenti. Ha sviluppato una piattaforma di Digital Experience Monitoring open source che offre alle aziende la capacità di monitorare in tempo reale le prestazioni delle loro infrastrutture digitali, per una visibilità chiara e completa dal cloud all’edge. La piattaforma DEM di Centreon è altamente personalizzabile in base alle specifiche esigenze aziendali: grazie alla sua interfaccia intuitiva e alle funzionalità avanzate di analisi dei dati, semplifica la gestione delle infrastrutture IT complesse, aiutando le aziende a prevenire i problemi prima che si verifichino.

Con questa partnership, Centreon potrà contare sulla rete di partner di Exclusive Networks e puntare a una maggiore espansione sul territorio italiano raggiungendo nuovi clienti.

Exclusive Networks potrà offrire a reseller, system integrator e MSP numerosi vantaggi tra cui:

– L’accesso a una soluzione di monitoraggio IT leader del settore: i clienti di Exclusive Networks avranno ora accesso alla soluzione di monitoraggio IT di Centreon, migliorando la visibilità e la gestione delle loro infrastrutture digitali.

– Supporto Tecnico e Formazione Avanzati: Exclusive Networks offrirà supporto tecnico e servizi di formazione per garantire che i clienti possano sfruttare appieno le potenzialità della soluzione Centreon.

– Innovazione Continua: la collaborazione tra Exclusive Networks e Centreon favorirà lo sviluppo di nuove opportunità per i partner di canale per affrontare le sfide sempre in evoluzione delle moderne infrastrutture aziendali.

“Il monitoraggio delle prestazioni IT è diventato cruciale per le aziende moderne e rappresenta un’opportunità straordinaria per i partner di canale che devono aiutare le aziende a migliorare performance, ridurre i costi e rispondere alle minacce in un ambiente IT sempre più complesso e sotto la pressione di continui cambiamenti tecnologici “, ha dichiarato Augusto d’Antinone, CEO di Exclusive Networks. “Siamo entusiasti di collaborare con Centreon e di offrire ai nostri clienti una soluzione di monitoraggio delle prestazioni digitali all’avanguardia che li aiuterà a ottimizzare le operation dei loro clienti e a garantire la continuità aziendale, oltre che ad aumentare il valore del business per se stessi e per i propri clienti.”

“Siamo la prima country a scegliere Centreon per arricchire il portafoglio di soluzioni tecnologiche proposte da Exclusive Networks” ha sottolineato Luca Balzola, CTO di Exclusive Networks. “Abbiamo scelto Centreon perché rappresenta la soluzione ideale per avere visibilità totale sull’infrastruttura ICT, partendo dalla rete per arrivare alla cybersecurity, passando dal rilevamento delle prestazioni dei sistemi e delle applicazioni. Conosco Centreon da oltre 10 anni e sono certo che questa partnership porterà un grande valore per il business dei nostri partner, migliorando le prestazioni digitali dei loro clienti.”



“Siamo entusiasti di collaborare con Exclusive Networks sul mercato italiano” ha affermato Marc-Antoine Hostier, Direttore operativo di Centreon. “La leadership di Exclusive Networks nel mercato della sicurezza, combinata con la leadership europea di Centreon nel monitoraggio IT, costituisce una combinazione perfetta per vincere insieme sul mercato italiano.”