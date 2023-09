Exclusive on the road per le PMI con Exclusive Networks

Exclusive Networks torna sul territorio italiano. Lo fa con “SMB Roadshow – Exclusive on the road. Cybersecurity. Networking. Business Opportunities”. Si tratta di un viaggio in 3 tappe sul territorio italiano rivolto a system integrator, service provider e reseller chiamati ad affrontare la sfida della cybersecurity per le piccole-medie aziende.

Il 18 ottobre a Torino, il 24 ottobre a Padova e il 7 novembre a Roma, Exclusive Networks ha messo insieme Centreon, Eaton, Extreme Networks, Fortinet, Palo Alto Networks, Proofpoint, SentinelOne, Supermicro, WatchGuard e Zyxel. La squadra incontrerà le aziende di canale che devono ogni giorno riuscire a garantire alle PMI la continuità operativa in un panorama che ha visto negli ultimi due anni un aumento degli attacchi cyber in Italia del 169%. Di questi, l’83% presenta gravità elevata o critica, secondo i dati Rapporto Clusit 2023. È ancora il malware a dominare la scena, in particolare gli attacchi ransomware, che continuano ogni giorno a mettere in ginocchio le aziende, di qualsiasi settore e dimensione.

A Exclusive on the road tutte le novità in ambito cybersecurity

I tre eventi vogliono essere l’occasione per conoscere i trend di mercato, le novità dei principali player della cybersecurity e per partecipare a incontri 1-to-1 e alle Break Out Session tenute dagli esperti dei Platinum Sponsor su tematiche chiave e strategiche. Tra queste, la protezione dei dati sensibili, la gestione delle minacce avanzate, la cloud security e le soluzioni per una strategia di sicurezza efficace e molto altro ancora.

“Abbiamo voluto riunire in questi eventi i maggiori player della cybersecurity per esplorare, insieme ai partner di canale, le opportunità e le strategie vincenti per il mercato SMB – spiega Augusto d’Antinone, CEO di Exclusive Networks –. Il tutto anche per permettere di avere una visione completa delle soluzioni tecnologiche più innovative dei nostri Vendor e dei servizi che distinguono Exclusive Networks nel panorama della cybersecurity. Nell’area Expo daremo la possibilità di vedere in azione le migliori tecnologie di sicurezza informatica”.

“Crediamo che un confronto diretto e la vicinanza sul territorio siano fondamentali nel supportare i system integrators. Specialmente in un mercato complesso e variegato come quello delle PMI. Portare innovazione, formazione e servizi sempre nuovi sul canale è da sempre una mission aziendale e porta un valore aggiunto speciale, in particolare in mercati e contesti meno strutturati ed in cui il Cliente si affida principalmente all’expertise del Partner.”