FlexFusion XGL: nuovo armadio da Panduit

Panduit ha ampliato la gamma di armadi della serie FlexFusion con l’introduzione dei nuovi FlexFusion XGL. I nuovi armadi sono ideali per ospitare apparecchiature di rete e server e offrono la massima capacità per gestire un’elevata densità di cavi in applicazioni data center, enterprise o per implementazioni in co-location. Con diverse soluzioni di chiusura (a chiave, con combinazione o elettromeccanica), gli utenti possono alloggiare in modo sicuro apparecchiature IT montate su rail 19″, con ampie opzioni di gestione dei cavi all’interno di un armadio termicamente efficiente, adatto per l’implementazione in corridoi di aria calda/fredda o di contenimento termico.

Realizzati con un telaio in acciaio saldato, gli armadi sono disponibili in configurazioni fisse di 600 mm e 800 mm di larghezza, 1070 mm e 1200 mm di profondità e capacità di rack unit di 42 e 48 unità, estendendo così le possibilità di utilizzo della famiglia FlexFusion. La porta anteriore e le porte posteriori a due battenti sono caratterizzate da una superficie perforata all’80% per aumentare il flusso d’aria e garantire il raffreddamento degli apparati, pur conservando caratteristiche di resistenza e rigidità.

Le porte con angolo di apertura di 170 gradi riducono al minimo l’ostruzione del corridoio. I pannelli laterali divisi orizzontalmente consentono una facile interconnessione delle apparecchiature in combinazioni di armadi affiancati, mentre i punti di ingresso dei cavi con spazzola nella parte superiore dell’armadio riducono notevolmente le perdite d’aria.

Questi armadi con guide per apparecchiature con dado a gabbia anteriore e posteriore completamente regolabili sono disponibili in bianco o nero e hanno tempi di consegna più brevi rispetto agli armadi FlexFusion XG personalizzabili singolarmente da Panduit, perchè prodotti in Europa. Mantengono la massima scalabilità per le operazioni di manutenzione future. Con l’enorme capacità di carico statico di quasi 1600 Kg e di 454 kg di carico dinamico, gli armadi FlexFusion XGL offrono le migliori capacità della categoria come piattaforma per apparecchiature pesanti e ad alta densità.

Gli armadi FlexFusion XGL offrono ulteriori elementi essenziali per migliorare l’implementazione, come piedini di livellamento, ruote orientabili, staffe di collegamento e staffe di montaggio a pavimento. Tutti gli armadi sono in continuità elettrica, con un unico punto di collegamento di messa a terra: non è quindi necessario installare cavi aggiuntivi.

Gli armadi FlexFusion di Panduit sono conformi agli standard EIA-310-E, TIA/EIA-942 e UL2416.