Focus sugli MSSP per Claroty

Sono diversi e tutti importanti i Managed Security Service Provider (MSSP) entrati nel FOCUS Partner Program di Claroty, che dà il benvenuto a IBM, NTT Data, eSentire e Rockwell Automation. Inseriti nel programma al più alto livello di qualificazione, i partner MSSP di Claroty sono in grado di fornire il proprio supporto alle aziende.

Il loro obiettivo è migliorarne la sicurezza e ridurre i rischi legati all’Extended Internet of Things, aiutando le risorse aziendali a concentrarsi maggiormente sul proprio core business.

“Grazie alla collaborazione con i principali MSSP a livello globale, siamo in grado di fornire ai nostri clienti una serie di vantaggi chiave. Tra questi, soluzioni convenienti che sfruttano le economie di scala, conoscenze e competenze specializzate in sicurezza informatica, offerte su misura, monitoraggio proattivo della rete e dei sistemi, conformità con le normative“, ha affermato CJ Radford, VP Channels & Alliances di Claroty. “Con la rapida espansione dello XIoT e il conseguente aumento della superficie di attacco, l’ampliamento del nostro ecosistema di partner ci permette tanto. Prima di tutto di garantire le soluzioni, i servizi e le competenze di sicurezza necessarie per contrastare le moderne e avanzate minacce legate alla cybersecurity“.

Carica di MSSP nel FOCUS Partner Program di Claroty

Fanno parte del FOCUS Partner Program di Claroty anche altri MSSP come 1898 & Co., Atos, Aveniq, Cabrini Technology Group, DirectDefense, Kapsch TrafficCom. Ma anche Kudelski Security, LAC Co. Ltd., r-tec IT Security GmbH, Trident Automation, Vector Technology Solutions, solo per citarne alcuni.

Il FOCUS Partner Program permette di sviluppare competenze, strumenti e processi necessari ai partner per eseguire l’intero ciclo di vita dei servizi di sicurezza aziendale. Inoltre, aiuta a consolidare relazioni durature tra le varie aziende partner. In questo modo aumenta il lifetime value e crea partnership tra consulenti fidati, per garantire il raggiungimento dei risultati auspicati dall’azienda e definiti congiuntamente. Dal lancio iniziale del programma, oltre 2.000 professionisti commerciali e tecnici hanno ricevuto la formazione e la certificazione Claroty.

Claroty Emerging Partner dell’anno per IBM

Rob Dyson, Global OT Security Services Business Leader, IBM: “IBM ha scelto Claroty come Emerging Partner dell’anno. Le sue soluzioni hanno apportato un importante livello di innovazione, grazie a un’ampia gamma di prodotti che si integrano alla perfezione con il nostro portfolio di servizi di sicurezza informatica OT, IoT e apparecchiature mediche. Nello specifico, IBM supporta questi ambienti unici e aiuta i clienti a gestire i rischi legati alla cybersecurity. Lo fa con l’ausilio dei prodotti Claroty che possono essere impiegati in molti casi d’uso per includere l’integrazione con X-Force Threat Management MSS di IBM. Questa partnership ci permette di offrire le soluzioni di sicurezza informatica di cui necessitano per garantire la business continuity”.

Analisi e automazione da MSSP

Christian Koch, SVP Cybersecurity IoT/OT, NTT Data: “L’integrazione della suite di Managed Security Services di NTT con la piattaforma Claroty offre un eccezionale monitoraggio della sicurezza e gestione delle risorse cyber-fisiche. Grazie alla collaborazione con Claroty, possiamo offrire analisi, informazioni sulle minacce e automazione ai massimi livelli. Il tutto sfruttando al contempo le capacità di Claroty per una visibilità delle risorse e una gestione del rischio operativo senza pari”.

La protezione che ferma le minacce emergenti

Bob Layton, Chief Channel Officer, eSentire: “La rapida espansione delle minacce nei sistemi cyber-fisici ha reso fondamentale colmare il divario tra le risorse XIoT e gli ambienti IT aziendali. Il servizio Managed Detection and Response di eSentire e la piattaforma XDR, combinati con Claroty, offrono alle aziende la visibilità olistica, l’intelligence e la protezione di cui hanno bisogno”.

Supporto al massimo livello

Rachael Conrad, VP & GM of Services, Rockwell Automation: “Insieme a Claroty siamo in grado di proteggere al meglio le infrastrutture dei nostri clienti. A loro garantiamo una solida sicurezza OT e la flessibilità e la visibilità necessarie per affrontare le complessità degli ambienti industriali. L’unione tra la nostra conoscenza OT, la capacità di implementazione globale e i managed service con la tecnologia di Claroty ci consentono di offrire un rilevamento delle minacce e un supporto di altissimo livello, per un “mondo” informatico più sicuro”.

Resilienza informatica e operativa

Jim Broome, President and CTO, DirectDefense: “La rapida crescita dei dispositivi connessi negli ambienti industriali, sanitari e commerciali sta creando una serie di opportunità per i nostri clienti. Ma la loro gestione e protezione introduce anche nuove sfide significative. Incorporando le funzionalità complete di visibilità e protezione XIoT di Claroty nel nostro portfolio di servizi SOC 24×7, garantiamo un maggiore livello di sicurezza e aumentiamo la loro resilienza”.

Per i MSSP interessati a diventare partner Claroty

L’adesione degli MSSP al FOCUS Partner Program di Claroty fornisce una garanzia alle aziende e agli utenti finali che tali partner abbiano ottenuto tutte le certificazioni necessarie. Claroty offre ai partner MSSP modelli di licenza flessibili, per lavorare in collaborazione con le aziende per identificare le opzioni di gestione delle licenze e dei diritti più adatte alle diverse esigenze. Questo approccio garantisce che ogni partner possa personalizzare la propria offerta per soddisfare le richieste specifiche dei propri clienti.