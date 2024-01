G.D porta a bordo dei suoi impianti di produzione e confezionamento i Toughbook Panasonic

G.D, fornitore di macchine per la produzione e il confezionamento, ha scelto di affidarsi a Panasonic Mobile Solutions per l’interazione mobile a bordo macchina dei propri impianti.

Nata nel 1923 come fabbrica di motociclette, oggi azienda leader del gruppo internazionale Coesia, G.D produce linee complete ad alta velocità e un’ampia gamma di soluzioni per l’industria manufatturiera in tutto il mondo, qualificandosi come partner principale per la fornitura di macchine ad alta tecnologia per prodotti di nuova generazione.

In linea con il suo obiettivo di fornire prodotti e servizi altamente competitivi, in grado di soddisfare pienamente le esigenze dei propri clienti, G.D ha negli anni intrapreso un percorso di innovazione e trasformazione, sviluppando nuovi prototipi di macchine automatiche, capaci di assemblare e confezionare i prodotti di nuova generazione combinando l’esperienza e la tecnologia all’avanguardia che da sempre contraddistinguono l’azienda.

Per farlo, G.D ha scelto di dotare le proprie soluzioni produttive di dispositivi tecnologici come i TOUGHBOOK Panasonic. I tablet fully rugged, nello specifico i modelli G2 e 33, vengono utilizzati sui macchinari in modalità standard, ossia installati a bordo macchina con collegamento Wi-Fi, ethernet e RAM espansa, oppure in modalità stand-alone, dotati di modulo LTE e impiegati per uso tecnico degli operatori sul campo e per l’assistenza remota nelle filiali.

“Pur utilizzando PC industriali da oltre 25 anni, la scelta di rivolgerci in tempi più recenti a Panasonic Mobile Solutions è stata dettata dalla volontà di trovare un unico fornitore, affidabile e competitivo, per l’interazione mobile a bordo macchina,” commenta Maurizio Maglioni, Senior Specialist HMI & Remote Production Assistance Engineering di G.D. “Poter contare su un prodotto stabile nel tempo è per noi fondamentale nell’ottica di gestione delle release, della compatibilità e dell’obsolescenza dei dispositivi. L’affidabilità di Panasonic si è subito distinta dal punto di vista della customizzazione e degli aggiornamenti disponibili: la solidità riguarda ogni elemento, dall’hardware al software, senza mai alcuna falla nel processo”.

I dispositivi installati a bordo dei macchinari da G.D devono rispondere a stringenti requisiti di sicurezza, robustezza e resistenza alle polveri (IP65), e abbinare tali caratteristiche all’elevato grado di affidabilità richiesto dai clienti. Tutte qualità perfettamente rispettate dai TOUGHBOOK Panasonic, che oggi sono utilizzati da G.D per una serie di task che spaziano dal controllo delle macchine, ai servizi di interfaccia con operatori evoluti, passando per la teleassistenza e altre operazioni che richiedono interattività mobile.

“Siamo estremamente soddisfatti della qualità dei risultati raggiunti con G.D, che è per noi un partner di grande valore, al quale ci accomuna una convergenza di intese,” conclude Luca Santonico, Key & Partner Account Manager di Panasonic Connect. “Entrambe le nostre aziende, seppur in settori diversi, fanno di tecnologia e innovazione il proprio tratto distintivo, e non possiamo che essere entusiasti di questa sinergia”.