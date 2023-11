Il Gruppo Bosch Migliora la Qualità del Processo di Ispezione grazie a Zebra

Zebra Technologies Corporation, fornitore di soluzioni digitali che consentono alle aziende di connettere in modo intelligente dati, risorse e persone, ha annunciato oggi che il Gruppo Bosch sta migliorando la qualità del proprio processo di ispezione registrando volumi più elevati di produzione grazie alle soluzioni di machine vision di Zebra, che assicurano migliore visibilità sulle attività operative e ispezioni di qualità.

Nello stabilimento di Curitiba di Gruppo Bosch, in Brasile, Bosch si occupa principalmente dello sviluppo di soluzioni per i sistemi di iniezione dei motori diesel per il settore automobilistico. Gli ugelli dell’iniettore sono un elemento fondamentale in quanto spostano il carburante nella camera di combustione del motore per l’avviamento del veicolo.

“Avevamo la necessità di automatizzare ulteriormente le attività di ispezione con un sistema di visione potenziato e migliorare il processo di identificazione e di verifica, nonché la tracciabilità degli ugelli dell’iniettore”, ha dichiarato Moises Santana, Vision System Designer, Gruppo Bosch. “Ora disponiamo di una soluzione hardware e software eccellente e flessibile, in grado di gestire contemporaneamente tre processi di ispezione e verifica indipendenti utilizzando lo stesso computer”.

Grazie al nuovo sistema di machine vision di Zebra, lo stabilimento di Curitiba di Gruppo Bosch riesce a raggiungere volumi di produzione di 7.000 pezzi al giorno e ridurre la percentuale giornaliera di rifiuto a meno del 5%, un miglioramento significativo rispetto alle precedenti implementazioni. Il progetto originale comprende un frame grabber Zebra Concord PoE a quattro ingressi e una scheda I/O Zebra Indio all’interno di un PC industriale Intel core i7 in grado di supportare il software Aurora Design Assistant di Zebra, che controlla l’intero sistema. Il sistema ha permesso al team di ridurre i costi, i tempi di configurazione e di semplificare l’installazione.

“Il livello di assistenza tecnica e l’accessibilità alla formazione online sono stati incredibilmente vantaggiosi. Dall’acquisizione all’analisi e all’elaborazione delle immagini, ogni fase è avvenuta senza problemi. La soluzione Zebra offre una visibilità in tempo reale, aiutandoci a confermare il nostro impegno nell’assicurare standard di qualità eccezionali ai prodotti del Gruppo Bosch”, ha dichiarato Santana.

Il sistema è, di per sé, semplice da utilizzare e l’interfaccia grafica Aurora Design Assistant ne facilita la gestione, anche da parte di un macchinista senza pregresse esperienze di machine vision. In seguito all’esperienza maturata con questo nuovo sistema, Gruppo Bosch sta pensando di aggiungere altre due telecamere al processo per esaminare i difetti sulla superficie dell’ugello dell’iniettore e replicare la soluzione su una seconda macchina.

“Le criticità riscontrate con i sistemi di machine vision tradizionali e la necessità di migliorare la precisione, la velocità e la qualità spingono le case automobilistiche e i loro fornitori ad adottare soluzioni di machine vision moderne”, ha dichiarato Stephan Pottel, Automotive Manufacturing Practice Lead, EMEA, Zebra Technologies. “L’industria automobilistica è altamente competitiva e chi lavora con partner di machine vision capaci di fornire competenze, hardware, software e servizi ottiene un vantaggio competitivo. E tutto ciò a beneficio dell’azienda e dei clienti”.

