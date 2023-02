Il ruolo strategico degli MSP: se ne parla il 7 marzo

Il ruolo strategico degli MSP è al centro di Italy N-Gage un evento pensato da N-able per fornire ai propri partner e MSP i giusti strumenti per far crescere la propria attività.

In un momento in cui il mercato è in forte cambiamento e gli MSP stanno assumendo un ruolo sempre più strategico, l’azienda software globale che aiuta i provider di servizi IT a fornire soluzioni di monitoraggio e gestione da remoto, protezione dei dati come servizio e sicurezza, ha organizzato un live event presso Identità Golose Milano, esclusivo hub internazionale della gastronomia e di alta cucina italiana contemporanea.

Ad Italy N-Gage di Milano, il prossimo 7 marzo, sarà possibile conoscere nuovi servizi da poter presentare ai propri clienti assicurando la massima efficienza. Un momento di incontro, in cui saranno presenti alcuni colleghi MSP che daranno testimonianza su come stanno affrontano le loro sfide aziendali e sulle strategie e soluzioni che i loro clienti stanno adottando. Durante l’evento saranno inoltre presenti due ospiti speciali, che grazie alla loro esperienza, offriranno ai partecipanti una nuova visione sul proprio futuro per affrontare con fiducia le nuove sfide.

Il ruolo strategico degli MSP nell’Agenda di Italy N-Gage