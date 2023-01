Partner N-able: 2022 chiuso con successo

N-able, azienda software globale che consente ai provider di servizi IT di mettere a disposizione dei clienti monitoraggio e gestione da remoto, protezione dei dati come servizio e soluzioni di sicurezza, ripercorre i diversi obiettivi significativi raggiunti dai partner nell’anno appena concluso.



Negli ultimi 12 mesi, N-able ha accelerato la sua missione potenziando il successo dei partner attraverso lanci di prodotti strategici, nuove risorse di formazione e la guida di esperti per aiutare i partner a migliorare e ampliare la loro attività. Nel maggio 2022, N-able ha lanciato Cove Data Protection, la prima soluzione basata su cloud per la protezione dei dati come servizio che modernizza la protezione dei dati per backup e disaster recovery di classe enterprise. Attualmente oltre 4.600 partner N-able hanno scelto la soluzione per prevenire la perdita di dati di oltre 36.000 domini di clienti e più di 1,2 milioni di caselle di posta Exchange. “Grazie a Cove i miei margini diretti sono migliorati. Ho potuto sbarazzarmi di molti costi fissi e ciò ha avuto un notevole impatto sui costi del nostro lavoro” ha raccontato Glen Buhler, Oxygen Technologies. “Solo per quanto riguarda i costi di licenza, risparmierò 250.000 dollari l’anno”.

Nel 2022 N-able ha dato priorità alla sicurezza, aiutando la community a rafforzare l’approccio per la sicurezza e i partner a:

Mitigare oltre 14 miliardi di e-mail malevole (di phishing, malware, spam, ecc.) grazie a N-able Mail Assure

Bloccare oltre 11,5 milioni di minacce tramite EDR

Proteggere oltre 4,4 milioni di credenziali e 3,8 milioni di asset tramite Passportal

Quest’anno MarketBuilder, una piattaforma che offre agli MSP campagne facili e veloci brandizzabili per i programmi di vendita e di marketing, ha aiutato 500 partner MSP a guadagnare oltre 6.700 potenziali clienti.

Un altro programma che ha contribuito al successo dei partner è Head Nerds, al quale nel 2022 si sono uniti quasi 10.000 partner per seguire le sessioni dedicate, in cui è stato possibile fare domande e frequentare corsi di formazione su una serie di argomenti, come ad esempio cloud, sicurezza, automazione, assistenza vendite e marketing, per aiutare gli MSP a stare al passo con un mercato in continua evoluzione, a imparare e a crescere.

L’Automation Cookbook è passato dalle 438 “ricette” (gennaio 2022) a 745 “ricette” (novembre 2022), il che consente ai partner di utilizzare script creati dagli Head Nerd o da altri partner MSP e condivisi con l’intera community.

“Gli eventi Head Nerds sono fruibili, coinvolgenti e formativi, e dopo aver partecipato ci sentiamo soddisfatti e sappiamo di aver impiegato bene il tempo” afferma Hai Le, 4D Molecular Therapeutics. “Non vedo l’ora di scoprire cosa hanno da dirci gli Head Nerd ogni mese; consiglio al mio staff di partecipare a questi incontri”.

In termini di eventi, quest’anno N-able ha ripristinato quelli incentrati sui partner: gli incontri Empower in presenza a Las Vegas. A ottobre la conferenza ha registrato oltre 450 partecipanti in rappresentanza di 230 aziende di nove paesi. Altri eventi salienti del 2022 includono la conferenza per distributori tenutasi a Salisburgo, in Austria, a cui hanno partecipato 71 distributori in rappresentanza di 40 aziende di distribuzione in 28 paesi. Diversi roadshow N-able si sono tenuti durante l’anno, ad esempio in Sudafrica, a Londra e ad Amsterdam.

“Ci impegniamo ad aiutare i partner a rispondere alle esigenze dei clienti offrendo soluzioni elevate, ma intuitive, insieme a risorse ed eventi in presenza con i nostri esperti per aiutarli ad avere successo”, ha raccontato John Pagliuca, CEO, N-able. “È bello riflettere sul 2022, ma è anche il momento di guardare avanti e di considerare il nuovo anno. Nessun settore è a prova di recessione, ma i servizi gestiti sono più resilienti da questo punto di vista, dato il ruolo mission-critical degli MSP. Pensiamo che nel 2023 i nostri partner diventeranno ancora più forti e aumenteranno ancora di più i profitti, apportando un vantaggio ancora più significativo per le piccole e medie imprese che si rivolgeranno a loro”.