La MSP Academy di Acronis per far crescere i Managed Service Provider

Acronis , specialista globale nella Cyber Protection , ha annunciato il lancio di MSP Academy, un’iniziativa formativa volta a fornire ai fornitori di servizi gestiti (MSP) le conoscenze, le competenze e gli strumenti aziendali e tecnologici necessari per eccellere e crescere. Il lancio dell’Academy MSP rappresenta un’espansione significativa delle offerte educative di Acronis, che concretizza l’impegno di Acronis a supportare lo sviluppo del mercato MSP globale.

Acronis ha offerto una vasta formazione tecnologica e aziendale sui prodotti Acronis per i service provider per oltre dieci anni attraverso Acronis Academy. I Partner di Acronis che hanno seguito la formazione e ottenuto il certificato attraverso l’Academy nel 2022 hanno registrato un aumento del 60% nel fatturato derivante dalle vendite del prodotto Acronis e una riduzione del 40% dei problemi di supporto. In risposta alle richieste dei partner di espandere il portfolio di formazione oltre la formazione sul prodotto, Acronis ha fornito MSP Academy.

MSP Academy è una piattaforma di apprendimento creata per affrontare le principali sfide che gli MSP devono affrontare. Copre vari argomenti, dall’avviare un MSP, gestire un’azienda MSP di successo, fare marketing per un’azienda MSP, e ottimizzare l’efficienza e la produttività dei tecnici MSP.

“Acronis MSP Academy offre un’esperienza educativa personalizzata, permettendo agli studenti di esplorare argomenti specifici o seguire un percorso di apprendimento strutturato”, ha dichiarato Jon McCarrick, Direttore di Evangelismo presso Acronis. “La tecnologia in rapida evoluzione e il panorama aziendale richiedono un apprendimento continuo, e l’Accademia MSP è progettata per supportare le loro crescenti esigenze.”

Il curriculum dell’Academy MSP è studiato per offrire una formazione che copre tutti gli aspetti della gestione di un’azienda MSP. Con contenuto strutturato per adattarsi ai cambiamenti rapidi della tecnologia, moduli di dimensioni ridotte che vanno dai tre ai sette minuti sono disponibili per fornire intuizioni significative. I partecipanti possono sostenere un esame per ricevere un badge Credly da condividere con i peer e i clienti, mostrando le loro qualifiche e l’impegno per l’apprendimento continuo.

Le prossime iniziative di Acronis includono l’organizzazione di boot camp ibridi in collaborazione con i distributori cloud, per fornire un’esperienza di apprendimento coinvolgente e mantenere gli studenti all’avanguardia dei progressi del settore; e il lancio di nuove opzioni di formazione multilingue online, ibride e offline, per garantire che gli MSP di tutto il mondo possano beneficiare del programma.