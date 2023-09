Acronis Advanced Automation: MSP più efficienti

E’disponibile Acronis Advanced Automation. Frutto della comprovata esperienza di Acronis nello sviluppo di soluzioni integrate che aiutano i partner a ottimizzare e semplificare i propri servizi, Acronis Advanced Automation facilita la transizione degli MSP da un’attività incentrata su servizi di rivendita e assistenza in caso di guasto ai più moderni servizi orientati al cloud e basati su abbonamento, che richiedono un nuovo approccio alla fatturazione e alla gestione dei contratti.

Uno dei problemi più diffusi tra gli MSP è la complessità dovuta alle numerose iniziative di business incentrate sull’innovazione dei prodotti, dei modelli di erogazione e dei servizi a valore aggiunto. Acronis Advanced Automation è una soluzione pensata per gli MSP di piccole e medie dimensioni che puntano a semplificare e a ottimizzare le operazioni aziendali. Strumenti centralizzati per la gestione e il controllo dei servizi, funzionalità complete per tenere traccia degli orari di lavoro e dell’impiego delle risorse e fatturazione automatizzata e a consumo garantiscono agli MSP una visibilità completa sui contratti, sull’erogazione dei servizi, sui ticket e su altri aspetti operativi, promuovendo il fatturato e la fiducia dei clienti.

“Nel settore IT continuano a emergere nuovi scenari di utilizzo delle soluzioni con automazione nativa; Acronis offre un prodotto che permette agli MSP di automatizzare l’operatività aziendale anche grazie a processi decisionali informati e migliorati. Che si tratti di startup o di aziende da più tempo sul mercato, Acronis Advanced Automation aiuta i Service Provider a monitorare e a far crescere la propria attività di servizi gestiti”, ha dichiarato Patrick Pulvermueller, CEO presso Acronis. “Continuiamo a introdurre strumenti innovativi di automazione nella nostra soluzione Acronis Cyber Protect Cloud e a sostenere gli MSP nell’espansione del proprio business.”

Acronis Advanced Automation offre agli MSP funzionalità consolidate che favoriscono la crescita aziendale, tra cui procedure di fatturazione senza errori, Service Desk integrato, tracciabilità automatizzata degli orari e supporto per i servizi su abbonamento. Queste capacità promuovono:

Maggiore efficienza : con Advanced Automation gli MSP possono ottimizzare i flussi di lavoro, automatizzare le attività ripetitive e ridurre quelle manuali, lasciando al personale più tempo da dedicare a iniziative più remunerative.

: con Advanced Automation gli MSP possono ottimizzare i flussi di lavoro, automatizzare le attività ripetitive e ridurre quelle manuali, lasciando al personale più tempo da dedicare a iniziative più remunerative. Minimo attrito nelle operazioni aziendali : Acronis Advanced Automation semplifica le attività a supporto dei servizi basati su abbonamento.

: Acronis Advanced Automation semplifica le attività a supporto dei servizi basati su abbonamento. Incremento della produttività : la piattaforma unificata di Advanced Automation semplifica la gestione dei dati dei clienti, dei ticket, dei progetti e delle procedure di fatturazione, permettendo agli MSP di risparmiare tempo e risorse e di aumentare velocità ed efficienza nell’erogazione dei servizi.

: la piattaforma unificata di Advanced Automation semplifica la gestione dei dati dei clienti, dei ticket, dei progetti e delle procedure di fatturazione, permettendo agli MSP di risparmiare tempo e risorse e di aumentare velocità ed efficienza nell’erogazione dei servizi. Personale e clienti più soddisfatti : Acronis Advanced Automation aiuta gli MSP a gestire meglio le interazioni con i clienti e a migliorare comunicazione e reattività, il che si traduce in un incremento della soddisfazione dei clienti.

: Acronis Advanced Automation aiuta gli MSP a gestire meglio le interazioni con i clienti e a migliorare comunicazione e reattività, il che si traduce in un incremento della soddisfazione dei clienti. Più redditività: l’automazione dei processi in Advanced Automation riduce i compiti manuali, permettendo agli MSP di migliorare l’efficienza e la redditività del proprio business.

“Con Acronis Advanced Automation abbiamo automatizzato le procedure di fatturazione. Il prodotto si integra alla perfezione con QuickBooks e semplifica il trasferimento di fatture e dati”, ha affermato Alex Presman, President di Racom Business. “Automatizzando questi processi lunghi e ripetitivi il nostro team può dedicare più tempo alle iniziative aziendali strategiche, come l’interazione con i clienti e la costruzione di relazioni di valore”.

Acronis Advanced Automation è disponibile per i partner MSP di Acronis già esistenti e per quelli che intendono avviare una nuova attività MSP.