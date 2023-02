La smart collaboration si fa con ThinkSmart View Plus

Lenovo sta presentando all’Information Systems Europe (ISE 2023) di Barcellona, il nuovissimo ThinkSmart™ View Plus con display Microsoft Teams, device per la smart collaboration dotato di funzioni premium audio, video e di lavagna interattiva. Questa soluzione è perfetta nei sistemi di hot desking, ovvero negli ambienti di lavoro in cui le postazioni non sono assegnate, per le call room, gli uffici dirigenziali e negli ambienti di home office. Si aggiungono alla gamma di soluzioni per la smart collaboration i nuovi Lenovo IP Controller e ThinkSmart One.

ThinkSmart View Plus, la smart collaboration è servita

Anche se le modalità di lavoro sono in continua evoluzione, la capacità di connessione e concentrazione restano di fondamentale importanza. L’innovativo ThinkSmart View Plus con display Microsoft Teams è una soluzione efficiente per l’hybrid working, per migliorare la produttività, la flessibilità e la collaborazione.

ThinkSmart View Plus è un device integrato con display multitouch da 27 pollici, video e audio di qualità premium e funzioni di calcolo integrato per una produttività e una smart collaboration estremamente efficace.

Progettati per migliorare la produttività, ThinkSmart View Plus offre un’esperienza personalizzata, sicura e flessibile grazie al display Microsoft Teams, che permette l’accesso alle chat, al calendario e ai file di Teams, oltre che partecipare alle riunioni. Se collegato al PC, ThinkSmart View Plus consente la condivisione dello schermo per visualizzare contemporaneamente contenuti e relatori. Inoltre, ThinkSmart View Plus può essere utilizzato in modalità monitor quando è collegato a un PC tramite USB-C.

ThinkSmart View Plus con display Teams è dotato anche delle funzioni per l’hot desking, cioè consente di individuare e prenotare rapidamente le postazioni di lavoro disponibili, per effettuare chiamate, organizzare riunioni ad hoc o accedere al proprio Teams personale. Una volta effettuato l’accesso, è possibile trasferirsi senza difficoltà dall’home office all’ufficio vero e proprio nel proprio ambiente di lavoro, senza necessità di effettuare complicate configurazioni e con un’esperienza Teams personalizzata. Dopo essersi disconnessi, le informazioni personali dell’utente vengono rimosse dal dispositivo, evitando problemi di sicurezza.

In pieno spirito di smart collaboration, ThinkSmart View Plus consente ai gruppi di lavoro di interagire con efficienza. Con la presenza di una stylus pen e dell’applicazione Microsoft Whiteboard, gli utenti possono lavorare su progetti particolarmente complessi. Inoltre, possono anche ascoltare ed essere ascoltati in maniera più limpida, grazie una soundbar premium con due altoparlanti da 5W e un array di quattro microfoni. La fotocamera IRGB 4K con inquadratura automatica e sicurezza supportata da IA offre immagini nitide e chiare.

In modalità monitor, ThinkSmart View Plus consente una produttività “confortevole”, grazie al supporto ergonomico e al comodo alloggio per il cellulare presente nel supporto. Il dispositivo è anche montabile su pareti VESA.

ThinkSmart View Plus utilizza System-on-Chip (SoC) Qualcomm® QCS8250, sviluppato appositamente per le applicazioni IoT aziendali e commerciali di Qualcomm Technologies, Inc. Il processore di fascia premium è stato progettato per fornire le massime prestazioni per le applicazioni della fotocamera e dell’intelligenza artificiale Edge ad alta intensità di calcolo e supporta, inoltre, la tecnologia Wi-Fi6.

Come sottolineato da Shannon MacKay, General Manager del Worldwide Smart Collaboration Business di Lenovo: «I nostri clienti sono alla ricerca di soluzioni intelligenti e flessibili che consentono di lavorare meglio in team in diversi ambienti lavorativi. ThinkSmart View Plus è stato pensato con le funzionalità necessarie per aumentare la produttività, l’innovazione e la soddisfazione dei lavoratori».

Come dichiarato da Albert Kooiman, Senior Director of Microsoft Teams Devices Partner Engineering and Certification di Microsoft: «In questo periodo caratterizzato dal lavoro ibrido, i clienti hanno bisogno di una soluzione pensata per portare Microsoft Teams negli ambienti di hot desking e nelle call room. Il nuovo ThinkSmart View Plus di Lenovo con display Microsoft Teams è perfetto per questi spazi e si integra con le soluzioni Microsoft Teams Rooms di Lenovo nate per ambienti di riunione più grandi».

Come tutti i prodotti per sale riunioni e smart collaboration Lenovo ThinkSmart, anche ThinkSmart View Plus viene fornita di serie con tre anni di assistenza Lenovo Premier Support, dando la possibilità di rivolgersi a tecnici esperti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Include, inoltre, un anno di software e servizi a valore aggiunto di Lenovo.

Tra questi:

ThinkSmart Professional Services : l’implementazione aiuterà i reparti IT a impostare, configurare e integrare ogni soluzione nelle piattaforme di comunicazione unificate esistenti.

: l’implementazione aiuterà i reparti IT a impostare, configurare e integrare ogni soluzione nelle piattaforme di comunicazione unificate esistenti. ThinkSmart Professional Services : la manutenzione offrirà la riparazione e l’assistenza tecnica da remoto dei dispositivi ThinkSmart da parte dei tecnici dell’assistenza professionale Lenovo.

: la manutenzione offrirà la riparazione e l’assistenza tecnica da remoto dei dispositivi ThinkSmart da parte dei tecnici dell’assistenza professionale Lenovo. ThinkSmart Manager è la suite software di gestione della collaborazione di Lenovo. Mantenere una collaborazione efficace significa che la tecnologia deve essere sempre attiva, sempre connessa e facile da usare. ThinkSmart Manager aiuta i reparti IT a configurare, controllare e gestire l’intera gamma di soluzioni di Smart Collaboration tramite un’unica interfaccia intuitiva.

Sempre più soluzioni di smart collaboration

Il portafoglio di soluzioni per la smart collaboration di Lenovo è in continua evoluzione, con nuove possibilità di migliorare la connettività tra i membri di uno stesso team.

Per questo Lenovo ha annunciato un nuovo controller per ThinkSmart Core e ThinkSmart One per ottimizzare gli spazi di collaborazione. Elegante e sofisticato, con un design di alto livello, il nuovo controller IP Lenovo è un display AV over-IP con passaggio HDMI dotato di connettività Ethernet (CAT5e) intuitiva con PoE. Particolarmente facile da installare e da utilizzare, il nuovo controller consente l’installazione fino a 100 metri dal PC senza dover ricorrere ad estensori, installazioni complesse o l’alimentazione al tavolo. Il nuovo controller IP Lenovo risponde alla crescente domanda di HDMI on table e di connettività IP con compatibilità PoE.

Presentato nel 2022, ThinkSmart One, la prima collaboration bar al mondo con Windows, sarà disponibile a partire da febbraio 2023 in alcuni mercati selezionati. Progettata per le sale riunioni di piccole e medie dimensioni o per spazi dedicati all’home office, il ThinkSmart One è alimentato da un processore Intel® Core™ di 11ma generazione integrato con tecnologia vPro®. Grazie alla presenza delle più diffuse applicazioni di videoconferenza, come Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms, a otto array di microfoni con cancellazione dell’eco e del rumore, altoparlanti stereo da 15 Watt e una videocamera integrata ad alta risoluzione con ampio campo visivo, ThinkSmart One offre un’esperienza audiovisiva eccezionale.

Prezzi e disponibilità nella regione EMEA/Italia

ThinkSmart View Plus sarà disponibile in alcuni mercati EMEA a partire dalla metà del 2023, da 2.370€ (IVA esclusa).

Lenovo ThinkSmart One e il controller sono già disponibili in Italia, a partire da 2.969€ (IVA esclusa).

Lenovo ThinkSmart One con IP Controller sarà disponibile in alcuni mercati EMEA a partire da aprile 2023, da 3.434€ (IVA esclusa).

Demo di ThinkSmart View Plus, IP Controller, ThinkSmart One e altre soluzioni di collaborazione intelligenti di Lenovo sono disponibili allo stand IES 2P350.