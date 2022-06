Lenovo ThinkSmart One, la bar collaboration con sistema Windows

Lenovo ha presentato all’Infocomm 2022, che si chiude proprio oggi a Las Vegas, la nuovissima collaboration bar ThinkSmart One Smart Collaboration, che sarà disponibile in Italia nel quarto trimestre, a partire da 2799,00 euro + IVA.

Progettata per le sale riunioni di piccole e medie dimensioni o per gli spazi dedicati all’home office, la barra ThinkSmart One all-in-one (AIO) è la prima al mondo con Windows 10 IoT Enterprise ed è alimentata da un processore Intel Core di 11a generazione integrato con tecnologia vPro. Grazie alla possibilità di utilizzare applicazioni di videoconferenza già note, come Microsoft Teams Rooms o Zoom Rooms, e alla presenza di otto array di microfoni con cancellazione dell’eco e del rumore, di altoparlanti stereo da 15 Watt e di una fotocamera integrata ad alta risoluzione con ampio campo visivo, ThinkSmart One offre un’esperienza audiovisiva eccezionale.

Inoltre, ThinkSmart One può essere facilmente installata, gestita e personalizzata a livello centrale tramite ThinkSmart Manager e offre livelli di sicurezza superiori grazie alla tecnologia di sicurezza Intel vPro e al sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise. La barra AIO include anche il ThinkSmart Controller touch screen da 10,1 pollici, lo stesso fornito insieme al Core Room Kit, per controllare le riunioni in modo semplice e facile.

Realizzata per anticipare la richiesta di spazi di riunione ibridi, con la trasformazione degli uffici tradizionali in ambienti business più dinamici e collaborativi, ThinkSmart One amplia l’offerta di piattaforme di videoconferenza e collaborazione di Lenovo, che svolgono un ruolo fondamentale nel favorire la produttività e il coinvolgimento dei dipendenti.

Sintesi delle caratteristiche di ThinkSmart One

Esperienza eccezionale e versatile grazie a un dispositivo all-in-one che include audiovisivi e capacità di calcolo integrati nella barra, opzione di montaggio a parete e un controller touch screen separato di facile utilizzo

grazie a un dispositivo all-in-one che include audiovisivi e capacità di calcolo integrati nella barra, opzione di montaggio a parete e un controller touch screen separato di facile utilizzo Innovativa e scalabile grazie alle molteplici porte di ingresso e uscita, tra cui HDMI e USB, oltre a 2 x RJ45, una delle quali dotata di Power over Ethernet (PoE) per una maggiore adattabilità

grazie alle molteplici porte di ingresso e uscita, tra cui HDMI e USB, oltre a 2 x RJ45, una delle quali dotata di Power over Ethernet (PoE) per una maggiore adattabilità Supporti audiovisivi coinvolgenti con otto microfoni con copertura a 180 gradi, una telecamera FHD con campo visivo orizzontale di 100 gradi e altoparlanti stereo con una portata utile di oltre otto metri (circa 26 piedi).

con otto microfoni con copertura a 180 gradi, una telecamera FHD con campo visivo orizzontale di 100 gradi e altoparlanti stereo con una portata utile di oltre otto metri (circa 26 piedi). Facile da gestire attraverso il controller in dotazione, o da remoto attraverso ThinkSmart Manager.

Software e servizi a valore aggiunto

Come tutti i prodotti per sale riunioni Lenovo ThinkSmart, ThinkSmart One viene fornita di serie con tre anni di assistenza Lenovo Premier Support, che consente la possibilità di rivolgersi a tecnici esperti 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Include inoltre un anno di software e servizi a valore aggiunto Lenovo:

ThinkSmart Professional Services: la manutenzione del primo anno aiuterà i reparti IT a impostare ogni kit, a configurarlo e a integrarlo nelle piattaforme di comunicazione unificate esistenti; include un contratto di manutenzione di un anno rinnovabile che comprende anche un’opzione di riallocazione in un nuovo spazio per riunioni, se necessario.

aiuterà i reparti IT a impostare ogni kit, a configurarlo e a integrarlo nelle piattaforme di comunicazione unificate esistenti; include un contratto di manutenzione di un anno rinnovabile che comprende anche un’opzione di riallocazione in un nuovo spazio per riunioni, se necessario. ThinkSmart Manager Premium è la suite software di gestione della collaborazione di Lenovo. Mantenere una collaborazione efficace significa che la tecnologia deve essere sempre attiva, sempre connessa e facile da usare. ThinkSmart Manager Premium aiuta i reparti IT a configurare, controllare e gestire l’intera gamma di soluzioni ThinkSmart tramite un’unica interfaccia intuitiva.

Come sottolineato a conclusione di una nota ufficiale da Shannon MacKay, General Manager di Worldwide Smart Collaboration Business, Lenovo: «Affrontare le sfide della collaborazione ibrida non significa semplicemente contribuire a un miglioramento audiovisivo. La tecnologia deve offrire un’esperienza spontanea durante gli incontri virtuali e deve garantire la stessa esperienza a tutti i partecipanti. ThinkSmart One offre il tipo di collaborazione intelligente che supporta l’innovazione attraverso una tecnologia onnipresente, accessibile a tutti e senza interruzioni».