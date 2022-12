L’automazione che guida il business

Nel contributo che vi proponiamo qui di seguito, Santiago Madruga, vice presidente, partner ecosystem success EMEA, Red Hat, ci parla dell’iniziativa “Leading with Automation” e di come collaborazione e community possono aiutare i partner a trasformare il proprio business con l’automazione.

Per molte organizzazioni, l’automazione è la nuova frontiera di come l’infrastruttura informatica dovrebbe essere e di come dovrebbe funzionare. Uno studio di Harvard Business Review, commissionato da Red Hat, ha evidenziato come l’80% dei responsabili IT ritenga che un approccio all’automazione unificato a livello aziendale sia fondamentale per il successo, sottolineando quindi come esista una effettiva richiesta di soluzioni che affrontino le esigenze di automazione con un approccio olistico.

Anche se l’integrazione di sistemi legacy con processi moderni come l’automazione può rappresentare una sfida, bisogna però tenere in considerazione il valore complessivo che l’integrazione dell’automazione può apportare al sistema, come anche le nuove opportunità che si possono generare grazie alla collaborazione con un vasto ecosistema di fornitori e partner, impegnati a lavorare congiuntamente per realizzare il potenziale di queste soluzioni.

L’automazione consente alle imprese di disporre di strumenti e risorse per sviluppare applicazioni ed esplorare nuovi mercati e nuove opportunità di crescita. Ovunque, le organizzazioni stanno utilizzando l’automazione con grande efficacia, sia per ottimizzare i flussi di lavoro esistenti che per migliorare la raccolta e l’analisi dei dati.

Con l’iniziativa “Leading with Automation”, che mette al centro Red Hat Ansible Automation Platform, Red Hat sta supportando i propri partner nel percorso di trasformazione del proprio business e di quello dei loro clienti verso il futuro.

Automazione su scala

L’adozione di una piattaforma di automazione unica potrebbe sembrare una soluzione poco realistica a causa delle necessità specifiche di ciascuna azienda e dei timori di interruzione della continuità operativa. Esiste però un importante vantaggio nella standardizzazione assicurata da questo tipo di piattaforma, specialmente quando è supportata da fornitori che possono alimentarne espansione e innovazione. Red Hat Ansible Automation Platform è in grado di introdurre processi automatizzati nelle divisioni IT di ogni tipo di business, dall’infrastruttura al DevOps.

Secondo uno studio del 2021 condotto da Red Hat e IDC sul valore di business di Red Hat Ansible Automation Platform, il ritorno sull’investimento (ROI) medio previsto a cinque anni per gli intervistati è stato del 667%, con un break-even point dell’investimento nella piattaforma registrato dopo i primi 10 mesi. Inoltre, lo studio ha evidenziato come i partecipanti abbiano ottenuto un aumento del 30% nella produttività relativa alla gestione della piattaforma IT e del 39% nella produzione di nuove applicazioni.

Di fronte a queste evidenze e agli impatti previsti, Red Hat ha deciso di lanciare l’iniziativa “Leading with Automation”, che raccoglie i casi d’uso di Ansible Automation Platform e li mette a disposizione dei partner di Red Hat, nell’area EMEA e in tutto il mondo, che hanno adottato la piattaforma. I vantaggi per i partner sono diversi: dal supporto all’incremento dei margini di profitto alla mitigazione di rischi e ridondanze aziendali; dal miglioramento nella velocità di erogazione dei servizi all’aumento della soddisfazione dei clienti. L’obiettivo speficico di “Leading with Automation” è quello di assistere, elevare e premiare i propri partner.

Swisscom ha automatizzato gran parte della propria infrastruttura IT con Red Hat Ansible Automation Platform. Il fornitore svizzero di telecomunicazioni e servizi IT aveva notato una crescente richiesta da parte del mercato per l’automazione dell’infrastruttura informatica e ha quindi deciso di investire nella promozione di Ansible Automation Platform verso i propri clienti con un nuovo approccio strategico di go-to-market. “L’offerta di Red Hat Ansible Automation Platform congiuntamente a servizi di consulenza rappresenta ora la base del nostro portafoglio di servizi di nuova generazione. L’ingresso in ‘Leading with Automation’ è l’ultimo tassello della nostra strategia per accelerare la trasformazione digitale dei clienti”, ha affermato Georg Schlüter, Product Manager di Swisscom.

Avviare i partner al successo

Mentre sempre più aziende cercano di adottare l’automazione su scala, Red Hat è impegnata nel rafforzare le capacità dei propri partner. Le partnership, infatti, rappresentano il fulcro dell’abilità di Red Hat nel disegnare un percorso di crescita per sé e per gli altri, grazie ad un approccio olistico alla collaborazione che punta a costruire soluzioni open source complete.

I partner di Red Hat che partecipano a “Leading with Automation” stanno fondando una nuova e fiorente community che abbraccia molteplici settori industriali e si caratterizza per un servizio di qualità e per la dedizione al cliente. I partner che si qualificano e aderiscono all’iniziativa possono godere dei seguenti benefici:

Riconoscimento come Automation Platform Specialist con una certificazione ufficiale fornita da Red Hat;

Crescita di margine per le nuove opportunità di business (oltre ai vantaggi del Red Hat Opportunity Reward Program) incentrata sulle opportunità generate dalla Red Hat Ansible Automation Platform;

Accesso a contenuti e strumenti selezionati per migliorare le competenze;

Accesso esclusivo ad attività ed eventi dedicati ad Ansible durante l’anno.

Il potere della collaborazione e della community

Il mondo dell’open source si contraddistingue per la collaborazione continua e lo sviluppo di applicazioni ad ampio spettro, una peculiarità che si riflette nella natura scalabile di piattaforme come Red Hat Ansible Automation Platform e nel modo in cui i partner provvedono alla loro integrazione.

Come sottolineato da Morten Fredsø, Account Executive di Miracle, partner di Red Hat, che ha condiviso la propria visione su come la piattaforma giochi un ruolo fondamentale nel business: «Il valore di Red Hat Ansible Automation Platform è evidente, sia per gli strumenti di creazione dei contenuti e gestione delle operation, che per quelli di business e analytics. Red Hat Ansible Automation Platform è entrata a far parte della nostra strategia di lungo termine per l’espansione nel mercato e la customer retention, e rappresenta ora una componente chiave per la crescita futura nel segmento dell’automazione».

Red Hat Ansible Automation Platform sottolinea anche il potere della community. Adottando un approccio aperto alla tecnologia, ai processi e alla conoscenza, i partner di Red Hat possono portare la propria esperienza commerciale e tecnica ad un nuovo livello.

SVA, partner di Red Hat, utilizza Red Hat Ansible Automation Platform per aiutare i propri clienti a organizzare e ottimizzare i carichi di lavoro.

Come dichiarato da Thomas Bludau, Responsabile del Competence Center Infrastructure as Code: «L’automazione è il punto di partenza per ottenere la standardizzazione in un ambiente. Quando presentiamo Ansible ai nostri clienti, lavoriamo con loro per sviluppare un concept completo basandoci sui progetti di successo già avviati. Interveniamo anche nell’architettura di ambienti nuovi o già esistenti elaborando un’idea di staging che utilizziamo per costruire una soluzione per le operazioni su base DevOps».