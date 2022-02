Santiago Madruga è Vice President, Partner Ecosystem Success EMEA di Red Hat

Red Hat ha nominato Santiago Madruga Vice President, Partner Ecosystem Success EMEA. Entrato in Red Hat nel 2008, in questi anni Santiago ha ricoperto numerose posizioni di leadership tra cui Vice President, Services and Technical Enablement, Vice President, Telco Service Providers, e Country Manager per Spagna e Portogallo. In precedenza, Santiago ha occupato ruoli di crescente responsabilità in PTC, Lucent Technologies e Cisco.

Santiago Madruga guiderà il business indiretto di Red Hat in EMEA, a capo di un team che lavora in sincronia con un ecosistema di partner ampio e in rapida crescita il cui obiettivo è quello di consentire ai clienti di migrare verso il cloud ibrido e abbracciare la trasformazione digitale.