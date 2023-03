Mexal di Passepartout a MECSPE 2023

Mexal di Passepartout sarà tra i protagonisti a MECSPE 2023.

Anche quest’anno, infatti, Passepartout partecipa a Bologna, alla principale manifestazione fieristica per le aziende manifatturiere con le sue soluzioni gestionali dedicate alle smart factory.

Mexal di Passepartout in prima linea sulla smart manufacturing

Mexal di Passepartout è il software gestionale per la piccola e media impresa capace di far dialogare l’ERP con i macchinari connessi sulla base di driver di collegamento proprietari. In questo modo i dati che arrivano dalle linee di produzione, raccolti direttamente dai beni strumentali o dagli operatori bordo macchina, entrano nel ciclo operativo di Mexal che contempla da sempre numerose funzionalità gestionali per i diversi assetti manifatturieri.

Per quanto riguarda il MES (Manufacturing Execution System) di Mexal realizzato dalla società parnter IF Technology, tra le novità su questo fronte arrivano il cruscotto interattivo del calcolo automatico di fattibilità, ossia il lancio di produzione in base alla disponibilità dei materiali e la gestione del rilevamento dei tempi di lavorazione con assegnazione delle fasi alle risorse produttive.

Grazie a queste implementazioni, il modulo produzione di Mexal diventa sempre più completo e flessibile, con una serie di strumenti integrati che annovera l’interfaccia della distinta base semplice e multi livello, il conto lavoro passivo per la gestione dei semilavorati, il calcolo del fabbisogno di materie prime, planning e calendari di lavorazione.

Per quanto riguarda l’automazione della logistica, la principale novità di Mexal riguarda la gestione delle liste di prelievo e ricevimento della merce, entrambe integrate con il WMS Android Paddy Picking, realizzato da Zerodo. Una potente soluzione di tracciabilità delle merci in transito nelle sedi di stoccaggio che si aggiunge alle tante funzionalità per la gestione del magazzino già presenti in Mexal. In questo modo le aziende possono eliminare ogni tipo di gestione cartacea della logistica e avere una visione costantemente aggiornata delle ubicazioni, grazie alla perfetta sinergia tra le informazioni raccolte sul campo dai dispositivi rugged con lettura di codici a barre, RFID o NFC e la potente interfaccia tridimensionale del gestionale, in grado di replicare alla perfezione la struttura fisica delle sedi di stoccaggio.

Dopo un 2022 dove i fondi a disposizione per la transizione a progetti di Industria 4.0 hanno trainato gli investimenti in tecnologie abilitanti da parte dell’intero comparto produttivo, Mexal di Passepartout cerca di allargare sempre di più gli orizzonti applicativi dei clienti con le sue soluzioni integrate.