Netcomm Forum 2024: appuntamento l’8 e il 9 maggio all’Allianz MiCo

A quattro mesi dalla diciannovesima edizione del Netcomm Forum 2024 prende sempre più forma la due giorni che punta i fari sull’e-commerce e il New Retail. Netcomm Forum, il principale appuntamento per il digital retail italiano promosso da Netcomm, anche quest’anno si prepara per accogliere i 35.000 partecipanti attesi all’Allianz MiCo di Milano. L’evento si pone da anni come punto di riferimento in materia di e-commerce e digital retail, per fornire approfondimenti e occasioni di scambio a professionisti della Digital Transformation e alle imprese del settore, coinvolgendo oltre 15.000 imprese nazionali e internazionali, più di 350 aziende sponsor e ospitando i rappresentanti di numerosi paesi europei insieme a Ecommerce Europe, per un’offerta sempre più internazionale.

Sono l’80% le aziende che, dopo la presenza all’edizione 2023, hanno riconfermato la propria partecipazione all’evento, corroborando la qualità contenutistica e del business offerto dal Forum. Il 20% degli espositori a oggi confermati sono nuove aziende e realtà che si affacciano al Netcomm Forum 2024, un dato che rafforza ulteriormente l’experience dell’evento prevista per sponsor ed espositori della prossima edizione. A oggi rimane a disposizione delle tech company interessate e in target, con sede in Italia o all’estero, meno del 20% dello spazio espositivo.

In vista dell’evento, sono stati avviati i lavori per la presentazione della nuova ricerca Netcomm NetRetail 2024, l’osservatorio di Netcomm che analizza, ogni anno dal 2014, il ruolo del digitale negli acquisti degli italiani. L’edizione Netcomm Forum 2024 approfondisce i cambiamenti più significativi in atto nel customer journey e i trend relativi alla multicanalità rispetto al report precedente. Sarà presentata anche la ricerca “Il Venture Capital nel Digital Retail & Services”, che offre un’analisi sul mondo dei Digital Services nell’ecosistema Venture Capital italiano ed europeo in termini di ammontare investito, numero di round, ragioni dell’investimento e in relazione alla tipologia di attività settoriale/merceologica delle start-up oggetto dell’indagine.

Grazie anche alle oltre 200 sessioni di workshop, key-note speech e incontri dedicati ai temi dell’Agilità e dell’Intelligenza, Netcomm Forum 2024 si concentrerà sulle nuove tecnologie, i modelli di business, i canali e le strategie per conquistare i nuovi mercati in un mondo caratterizzato dalla continua trasformazione dello scenario tecnologico e socio economico.

“Netcomm Forum 2024 si conferma il punto di riferimento per il mondo del Digital Retail e della Digital Transformation nel nostro Paese, grazie anche alla continua volontà di portare elementi di novità e di aggiornamento. Con questa 19esima edizione dedicata allo sviluppo tecnologico e dei nuovi modelli di business puntiamo a fornire chiavi di lettura per interpretare i bisogni di una platea internazionale di imprese che devono affrontare un mercato in continua evoluzione. Per questo motivo gli incontri di Netcomm Forum 2024 saranno dedicati alle innovazioni, ai best case e ai trend che stanno ridisegnando il settore, con l’obiettivo di mettere in evidenza le migliori esperienze utili a comprendere come affrontare la transizione tecnologica con nuove competenze e modelli organizzativi nell’era del composable & fluid commerce. Le evidenze della partecipazione delle imprese alle nostre iniziative ci confermano che l’evento quest’anno sarà ancora più stimolante, coinvolgente e con la partecipazione di nuove realtà nazionali e internazionali.” Afferma Roberto Liscia, Presidente di Netcomm.

La 19esima edizione di Netcomm Forum “THE INTELLIGENCE COMMERCE. Composable & Fluid, la continua ri-configurazione del retail e delle filiere” si terrà mercoledì 8 e giovedì 9 maggio 2024 presso l’Allianz MiCo, ma prevederà un’estensione digitale fruibile on demand.