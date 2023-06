Nuovo mobile computer da Zebra Technologies

Per aziende che sino ad ora si limitavano ad utilizzare dispositivi consumer privi delle funzionalità necessarie per massimizzare l’efficienza e la produttività è arrivato il mobile computer TC22/TC27.

Potente e ricco di funzionalità, questo dispositivo proposto da Zebra Technologies è ideale per le piccole e medie imprese operanti nel comparto retail, sport e intrattenimento, trasporto e logistica, utility e Field Service. Insomma: per quelle che dispongono di budget limitati ma richiedono tecnologie di scansione avanzata, soluzioni ibride per i punti vendita (POS) e funzionalità di gestione di livello aziendale che non necessitano del supporto IT. Inoltre, per le aziende del settore dell’hospitality e dell’intrattenimento, il supporto integrato per Apple VAS e Google Smart Tap fatanto. Consente al TC22/TC27 di convalidare facilmente biglietti, tessere associative e fedeltà, oltre a carte d’imbarco memorizzate nei wallet digitali.

Mobile computer TC22/TC27: ideale per tanti usi

Gli utenti potranno inoltre usufruire di un motore di scansione integrato 1D/2D standard o avanzato con tecnologia Intellifocus che permette di acquisire con facilità i codici a barre degli oggetti tenuti in mano dall’operatore o quelli posti sugli scaffali più alti, indipendentemente dalle condizioni ambientali. Ideale per documentare le consegne a domicilio e nei locker con foto di alta qualità, la fotocamera posteriore da 16MP e quella anteriore da 5MP permettono agli operatori di rimanere sempre in contatto supportando videochiamate di alta qualità a centri di distribuzione, negozi e magazzini.

Ideale per chi opera in ambito utility e assistenza sul campo, il TC22/TC27 è robusto e funziona anche in condizioni climatiche difficili. Resiste, infatti, a temperature comprese tra -10°C e +50°C e a cadute su piastrelle e cemento. Il mobile computer TC22/TC27 offre impermeabilizzazione IP68 che garantisce resistenza a polvere e acqua, un ampio e luminoso display FHD da 6″. Questo permette agli operatori di essere più coinvolti nelle loro attività offrendo una maggiore visibilità in termini di tracciabilità, ottimizzazione e micro-localizzazione. A tutto ciò si aggiunge un fattore di forma sottile e leggero che si adatta perfettamente alle dimensioni di una tasca o a un grembiule per assicurare il massimo comfort durante tutto il turno.

Pensato per sfruttare i vantaggi dei progressi di infrastruttura e connettività

Inoltre, il nuovo mobile computer supporta connettività Wi-Fi 6E, 5G e CBRS (solo per la banda statunitense), configurazioni operative ad alta memoria e un processore Qualcomm Hex-Core da 2,1GHz.

“Il mobile computer TC22/TC27 è la scelta giusta per le aziende che vogliono sostituire i dispositivi meno sicuri e inefficienti e gli smartphone consumer per le loro operazioni critiche“, ha dichiarato Julie Johnson, General Manager e Senior Vice President, Enterprise Mobile Computing, Zebra Technologies. “Il TC22/TC27 è un mobile computer potente, costruito ad hoc, affidabile e dotato di tutte le funzionalità e dei componenti aggiuntivi necessari per garantire il corretto svolgimento delle operazioni e portare a compimento le attività“.

Zebra garantisce la disponibilità del prodotto per tre anni, oltre a tre anni di assistenza continua fornita dal supporto tecnico – migliore della categoria – di Zebra Services. Il TC22/TC27 offre gli strumenti software della suite Zebra Mobility DNA per la gestione e la sicurezza dei dispositivi. Può essere aggiornato a Mobility DNA Enterprise e supporta gli aggiornamenti fino ad Android 16. Inoltre, le funzionalità a valore aggiunto di Zebra – tra cui Tap to Pay, Device Tracker per prevenire la perdita dispositivi e trovare quelli mancanti, Workstation Connect e la funzionalità di identificazione a radiofrequenza – abilitano nuove funzionalità per soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.