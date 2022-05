Zebra Technologies ridefinisce le prestazioni del mobile computing

Zebra Technologies ha annunciato la nuova serie di mobile computer TC53/TC58 dotata di tecnologie innovative pensate per aiutare i responsabili aziendali e IT di tutti i settori a migliorare l’efficienza operativa, implementare nuove funzionalità per gli operatori in prima linea e ridurre i costi.

Supportata dalle più recenti tecnologie wireless 5G e Wi-Fi 6E, da sensori e da un display più ampio, più luminoso e con la più alta risoluzione nella sua categoria, la serie TC53/TC58 consente agli operatori in prima linea – nei settori retail, postale/logistica e assistenza sul campo – di sfruttare il dimensionamento dei pacchi da terminale, il mobile POS (mPOS), e altre applicazioni che permettono una continua connessione che aiuta a migliorare produttività ed esperienza cliente.

La serie TC53/TC58 supporta Zebra Dimensioning Certified Mobile Parcel, la prima soluzione del settore che utilizza il sensore integrato Time of Flight per ottenere dimensioni accurate dei pacchi e calcolare le relative spese di spedizione direttamente sui mobile computer di Zebra semplicemente premendo un pulsante. Ciò permette di risparmiare tempo nella ricerca dei prezzi perché evita la misurazione manuale delle scatole. Inoltre, i dispositivi mobile TC53/TC58 sono predisposti per il pagamento con la funzionalità tap-to-pay, offrendo ai clienti la libertà di effettuare il checkout praticamente da qualsiasi luogo.

I nuovi mobile computer si contraddistinguono, infine, per la loro versatilità: possono trasformarsi in una workstation mobile o in un POS fisso o ibrido o, ancora, in una radio bidirezionale con la funzionalità opzionale Push-to-Talk (PTT). Possono offrire funzionalità di telefonia PBX complete o fungere da lettore RFID per assicurare una migliore collaborazione e produttività del team.

Gli innovativi mobile computer di Zebra sono stati progettati pensando agli operatori in prima linea, ai luoghi di lavoro e alle attività lavorative, per garantire facilità d’uso, durata e affidabilità. La serie TC53/TC58 vanta un design nuovo e moderno con un display avanzato da sei pollici edge-to-edge che permette di visualizzare più informazioni. La tecnologia leader nel settore, Intellifocus di Zebra, consente di effettuare la scansione di oggetti in mano, dall’altra parte di una stanza o su uno scaffale distante, incrementando ulteriormente la produttività. La serie TC53/TC58 dispone, inoltre, di una fotocamera integrata da 16MP, la più alta risoluzione nella sua categoria, con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) opzionale per scattare fotografie nitide e dettagliate in modo da poter documentare la consegna e lo stato della merce consegnata

Come sottolineato in una nota ufficiale da Julie Johnson, Vice President and General Manager of Enterprise Mobile Computing, Zebra Technologies: «Le aziende oggi devono spesso affrontare un’intensa pressione causata dalla costante evoluzione della domanda del consumatore, che impatta inevitabilmente l’esperienza del cliente. I nostri nuovi mobile computer TC53/TC58 rappresentano il primo di una nuova generazione di dispositivi Zebra che aiuteranno le organizzazioni a ridefinire i livelli di servizio e supporto, offrendo ai loro lavoratori in mobilità un accesso più rapido e affidabile alle informazioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro al meglio».

Con la nuova serie TC53/TC58, Zebra ha sviluppato un terminale in grado di sfruttare appieno le prestazioni offerte dalle nuove tecnologie wireless quali il 5G, il Wi-Fi 6, e il Bluetooth 5.1, oltre a garantire dispositivi con la robustezza richiesta in ambito aziendale. I dispositivi della serie TC53/TC58 saranno i primi mobile computer a utilizzare materiali compositi rinforzati con fibra additiva per rendere il terminale ancora più robusto pur mantenendo un design ergonomico e moderno. Questo nuovo polimero sarà disponibile in modelli premium selezionati a partire dalla seconda metà del 2022.

I nuovi mobile computer della serie TC53/TC58 supportano Mobility DNA, la più ampia suite di funzionalità software del settore che offre un’esperienza ideale per l’intero ciclo di vita di ogni dispositivo Zebra, contribuendo ad aumentare la produttività degli utenti in mobilità, a ridurre al minimo le complessità IT e ad abbassare il TCO. Disegnato con la consapevolezza che ogni decisione hardware moderna implichi una valutazione software, Zebra Mobility DNA consente alle aziende di aumentare la sicurezza dei dispositivi, distribuirli più rapidamente, gestirli e controllarli facilmente e aumentare la produttività degli operatori con nuove funzionalità che consentono agli utenti di acquisire i dati in modo più semplice e rapido.

