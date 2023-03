Per i progettisti Radio c’è la Reference Design Platform

È una reference design platform completamente integrata per Open Radio Unit (O-RU) per i progettisti radio attenti a ridurre i rischi e accelerare il time to market quella annunciata da Analog Devices.

La piattaforma è una soluzione completa, dalla fronthaul ottica all’RF, e consente la personalizzazione dell’hardware e del software per le unità radio (RU) macro e small cell. La piattaforma sfrutta le tecnologie all’avanguardia che soddisfano i requisiti avanzati delle unità radio 4G e 5G e include il supporto per tutte le varianti di banda e potenza inferiori a 6 GHz, comprese le applicazioni multibanda.

Con le tempistiche sempre più ristrette per le O-RU e i requisiti sempre più rigorosi e complessi richiesti dagli operatori, le risorse degli sviluppatori RU sono parecchio limitate. Sfruttando questa soluzione completa per le RU che comprende diverse funzioni complementari, per i progettisti Radio c’è la possibilità di concentrarsi sull’innovazione, consentendo alle loro aziende di competere su un numero maggiore di opportunità di progettazione delle RU.

La reference design platform ADRV904x-RD O-RU comprende il SoC RadioVerse® 8T8R di quinta generazione di ADI con un front-end digitale avanzato che include una collaudata predistorsione digitale (DPD). Lo stack IP commerciale O-RAN 7.2a di ADI, completo di tutte le funzionalità, è presente sull’FPGA Agilex 7 F-series di Intel, che offre un rapporto prestazioni/watt superiore. La piattaforma è stata testata con il software Radisys® Layer 2/3 in esecuzione su hardware server Intel FlexRan per macro-scenari nell’impiego dell’8T8R.

Come sottolineato da Joe Barry, Vice President of Marketing, Systems & Technology della Business Unit Communication and Cloud di ADI: «Le risorse di progettazione necessarie per completare progetti RU avanzati sono significative. ADI, insieme a Intel e Radisys, consente un ecosistema O-RAN più solido offrendo una piattaforma di progettazione RU completa con interoperabilità comprovata. Siamo lieti di collaborare con Intel e Radisys per accelerare il potenziale dell’Open RAN».

Per Mike Fitton, VP e GM della Network Business Division di Intel: «Nel mercato radio, i clienti devono essere in grado di costruire sistemi all’avanguardia che si adattino agli standard dinamici odierni. L’O-RU ADRV904x-RD di ADI completa il nostro FPGA Agilex 7 F-series ad alte prestazioni per raggiungere questo obiettivo. Il nostro ampio portfolio di silicio, in combinazione con il SoC RadioVerse 8T8R di quinta generazione con DFE di ADI, consente ai clienti di sviluppare un’ampia gamma di applicazioni con set di funzionalità differenziate».

Come concluso da Munish Chhabra, SVP e General Manager, Software and Services di Radisys: «Radisys è lieta di continuare la collaborazione con Intel e ADI per fornire il nostro pluripremiato software Connect RAN 5G, conforme alla Release 17. La facilità di integrazione e di benchmarking delle prestazioni con questo progetto open radio avanzato è un passo importante per sfruttare appieno il potenziale dell’Open RAN».