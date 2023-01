Purchasing Manager di RS per l’approvvigionamento di Philips

Philips, azienda specializzata nell’health technology, ha deciso di adottare la soluzione RS Purchasing Manager per semplificare la gestione degli ordini e ottimizzare i flussi di lavoro.

La missione di Philips è migliorare la salute e il benessere delle persone attraverso l’adozione di prodotti, soluzioni e servizi pensati con tecnologie all’avanguardia per ottenere risultati significativi in tutte le fasi dell’assistenza sanitaria. Le strutture sanitarie che utilizzano apparecchiature Philips sono distribuite su tutto il territorio nazionale e tecnici specializzati forniscono assistenza e servizi post-vendita a cliniche e ospedali.

La scelta di integrare RS Purchasing Manager al centro dei processi di approvvigionamento di Philips rappresenta il crocevia che concilia molteplici esigenze: quelle dell’azienda, che aveva la necessità di semplificare le procedure – in un’ottica generale di efficientamento organizzativo – e di tenere traccia di quanto acquistato per effettuare analisi volte a definire degli standard di strumentazione e di prodotti scelti. Quelle del personale tecnico, il quale provvedeva di propria iniziativa all’acquisto di quanto necessario – prodotti come cacciaviti, fascette o batterie – presso vendite al dettaglio, pagando con la carta di credito personale e presentando una nota spese a fine mese. Infine, quelle della figura professionale dedicata a svolgere il delicato compito di trait d’union tra i due mondi, chiamata a fornire le risposte più adeguate alle richieste dei suoi interlocutori tra una moltitudine di fornitori da consultare.

La soluzione di gestione automatica degli ordini online ha soddisfatto completamente le diverse necessità abbattendo il rischio di ritardo negli interventi, facendo risparmiare tempo nella ricerca e nell’acquisto diretto dei prodotti – e nella conseguente consuntivazione delle spese sostenute – snellendo le attività a e mettendo a disposizione strumenti di analisi degli acquisti effettuati.

Oltre a garantire la qualità dei servizi e a non mettere a rischio l’operatività di chi lavora sul campo, la soluzione di RS ha contribuito a una vera e propria trasformazione culturale nell’approccio agli ordini.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Roberta Fiorelli, CS Process & Tools Support di Philips S.p.A: «Il recente processo di valorizzazione delle persone operato da Philips ha abilitato importanti novità. Abbiamo introdotto l’orario flessibile ed è stato incentivato lo smart working. In questo scenario, l’integrazione di un sistema in grado di rendere i tecnici manutentori autonomi, liberi e responsabili nei loro acquisti sembrava perfettamente in linea con il nuovo approccio organizzativo».

Con Purchasing Manager ogni dipendente ha ora a disposizione un accesso con credenziali uniche a un portale di acquisti online personalizzato da RS per Philips. Chi fa assistenza sul campo può fare ordini come e quando preferisce, quando gli serve o in anticipo se si tratta di un prodotto di cui sta esaurendo la scorta, con la possibilità anche di ricevere il tutto a casa o presso la struttura sanitaria in cui sta effettuando l’intervento.

Come spiegato ancora da Fiorelli: «L’integrazione è stata graduale, per favorire il radicamento di una nuova cultura degli acquisti nell’etica aziendale. A seguito di una fase di test sul 10% dei manutentori, utile ad assestarne le dinamiche, in nove mesi l’adozione è stata estesa ai circa 200 utilizzatori finali. È stato un percorso ricco di stimoli perché frutto di una concordanza di intenti tra Philips e RS. Una scelta che ha costituito il principio di un progetto che, da allora, è in costante evoluzione».

Oltre alla facilità con cui è possibile ordinare il materiale, i tecnici Philips riconoscono il vantaggio dei tempi garantiti da RS. Il luogo di consegna diretta scelto da chi effettua l’ordine permette di evitare un passaggio intermedio dei prodotti presso il nostro magazzino e riduce ulteriormente le attese. Un vantaggio percepito anche sotto il profilo della sostenibilità e che va ad aggiungersi all’abbattimento degli sprechi di materiale acquistato per errore.

La validità della scelta è confermata anche dall’entusiasmo con cui gli utenti – anche quelli più refrattari all’e-commerce – hanno aderito alla novità. Philips ha condiviso le migliori pratiche per indirizzare gli acquisti in maniera consapevole, mantenendo la stessa qualità e caratteristiche tecniche.

Come aggiunto da Marco Beltramo, Sales Director di RS Italia: «L’esperienza con Philips ha dato vita a una partnership consolidata che ha permesso a entrambi di crescere. Soddisfare le loro richieste ci permette di migliorare i nostri servizi anche nei confronti delle altre aziende che ricorrono alle nostre soluzioni. È aiutando realtà con la vision di Philips che riusciamo a fare la differenza nel nostro settore».

Un giudizio pienamente condiviso da Philips.

Come, infatti, concluso da Fiorelli: «Quando emerge un bisogno dai nostri addetti alla manutenzione la mia missione è quella di fornire una risposta adeguata. RS è un partner che si impegna anche quando il profitto è minimo ma prevale, in loro, il desiderio di soddisfare le mie richieste, anche quelle più difficili. Un aspetto che non lascia dubbi sul modo in cui siamo legati».