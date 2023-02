Risoluzione 4K i videoproiettori EB-PQ2000 di Epson

Epson ha annunciato di aver aggiunto la risoluzione 4K alla nuova gamma EB-PQ2000 di videoproiettori 3LCD ad alta luminosità, esposti presso lo stand 3J100a ISE 2023, di scena a Barcellona, fino al 3 febbraio.

Sulla scia del successo riscosso dalla linea Epson PU2200, che comprende videoproiettori del 60% più piccoli e del 50% più leggeri rispetto ai predecessori (EB-L20000U), i nuovi EB-PQ2000 con risoluzione 4K rappresentano un’ulteriore evoluzione in termini di dimensioni e peso, oltre che di semplicità di installazione, configurazione e manutenzione, qualità delle immagini e sostenibilità.

Compatti, efficienti, ultraleggeri e ora con risoluzione 4K

La nuova frontiera del 4K di Epson è frutto dell’incontro di tecnologie innovative brevettate come 4K Crystal Motion, controllo termico del pannello e doppia matrice MLA, con risultati ottimali quanto a nitidezza. La nuova serie offre inoltre un’elaborazione grafica 4K personalizzata, con chipset di ultima generazione che migliorano nettamente la frequenza di funzionamento, la larghezza della banda di memoria e la trasmissione dei dati, per un’esperienza 4K fluida.

Come sottolineato da Massimo Pizzocri, Vice President Video Projector Sales & Marketing Division di Epson Europa: «Siamo lieti di annunciare questi nuovi modelli 4K ad alta luminosità compatti e leggeri. I videoproiettori Epson rappresentano oggi lo standard di settore per quanto riguarda qualità e versatilità, consentendo di ridurre non solo i tempi di installazione e i costi di spedizione, ma anche l’impatto ambientale in un mercato sempre più importante e in continua crescita come quello della fascia da 10.000 e 20.000 lumen. A dimostrazione della nostra leadership mondiale, abbiamo ascoltato le esigenze dei clienti e messo a punto nuove soluzioni in grado di rispondere alla domanda del mercato, che richiede modelli ad alta luminosità più compatti, leggeri, affidabili e versatili».

Versatilità e funzioni avanzate per semplificare installazione e utilizzo

EB-PQ2000 è più versatile ed è compatibile con la fotocamera opzionale ELPEC01, che permette di usufruire in modo semplice e rapido di tecniche ausiliarie avanzate, come lo stacking e la combinazione dei videoproiettori. Inoltre, con il software gratuito Epson EPPT è possibile accedere a ulteriori funzionalità, dalla correzione geometrica alla calibrazione dei colori fino agli strumenti di assistenza per la multiproiezione.

Ogni videoproiettore della serie EB-PQ2000 viene fornito senza ottica standard a bordo: l’utente può così realizzare la soluzione di proiezione ottimale per lo scenario di destinazione, utilizzando l’ampia famiglia di ottiche 4K di alta qualità Epson, senza variare i rapporti di proiezione. I nuovi videoproiettori offrono anche importanti vantaggi a livello ambientale, un aspetto positivo di fronte alla recente impennata dei costi energetici e logistici: consumano molto meno e hanno un packaging con una minore impronta ecologica. Inoltre, essendo più leggeri e compatti, possono essere riposti, trasportati e installati con maggiore facilità: ciò si traduce in una riduzione dello spazio occupato in magazzino, nonché dei costi di manodopera e di consegna.

Tutti i modelli della gamma includono funzioni che semplificano l’installazione e l’impilamento, oltre a garantire controllo e versatilità nell’utilizzo delle lenti. Grazie all’elaborazione integrata per lo stacking e la combinazione senza PC, è possibile impilare o combinare due videoproiettori per raddoppiare la luminosità o ottenere un determinato rapporto di visualizzazione senza utilizzare componenti hardware esterni. Altre funzionalità includono la tecnologia NFC per un’installazione più semplice e la comunicazione tra videoproiettori e smartphone compatibili con NFC, anche quando il videoproiettore è spento.

Epson nel settore della videoproiezione

Epson è il produttore leader mondiale nella videoproiezione e vanta una quota superiore a un terzo del mercato globale in questo settore. L’azienda è specializzata nella produzione di videoproiettori 3LCD laser compatti, versatili e ad alta luminosità per case, uffici, scuole, negozi e installazioni su larga scala in luoghi di intrattenimento, musei, gallerie, spazi all’aperto per eventi e attrazioni turistiche. I videoproiettori laser ad alta luminosità di Epson consentono di creare un’esperienza coinvolgente e interattiva in molti tra i più importanti luoghi di intrattenimento in tutto il mondo.

Le soluzioni audiovisive di Epson sono state recentemente utilizzate in occasione del Festival Tones on the Stones in Italia, dell’Electric Forest Music Festival in America, oltre che per l’allestimento dell’installazione TeamLab Borderless a Shanghai e il Festival delle Luci, evento internazionale che si svolge ogni anno in Europa.

Infine, i videoproiettori Epson hanno contribuito ad aumentare l’efficacia dell’insegnamento nelle aule scolastiche e in altri ambienti di apprendimento in tutto il mondo, a rendere più coinvolgente l’esperienza retail e a migliorare l’assistenza remota in ambito industriale.