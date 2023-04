Snom: un successo che dipende (anche) dai partner

Nell’anno fiscale appena concluso, Snom, pioniere della telefonia IP, è riuscito a consolidare il proprio volume di affari al livello record dell’anno precedente e a potenziare le proprie quote di mercato. Decisiva per il successo dell’azienda è stata la collaborazione con i partner commerciali che, nonostante la situazione politica globale e le tendenze economiche recessive degli ultimi dodici mesi, hanno contribuito attivamente all’eccellente risultato.

Secondo Gernot Sagl, CEO di Snom (nella foto a destra), l’anno appena concluso è stato molto impegnativo per le organizzazioni che operano nel segmento B2B. Non appena la contrazione del mercato legata alla pandemia si è attenuata, le aziende hanno dovuto fare i conti con l’impennata dei costi operativi, energetici e di carburante causati dall’allarmante situazione geopolitica. Così, la messa in opera di alcuni progetti pianificata per il 2022 è stata posposta al 2023. Inoltre, assicurare la fornitura tempestiva dei prodotti si è talvolta rivelato un’impresa difficile, anche per la marca premium della telefonia IP, a fronte della necessità di aggirare le rotte commerciali abituali. Gli sforzi profusi dal vendor per offrire – in un quadro simile – certezze al canale tramite innovazione, qualità, disponibilità dei prodotti e, non da ultimo, la stabilità dei prezzi, sono stati ricambiati dai partner con una grande lealtà e proattività.

Gernot Sagl ringrazia i partner di Snom per il contributo al successo del marchio: “L’intensa collaborazione con i distributori è essenziale per noi, soprattutto in tempi difficili. Alla luce delle sfide che abbiamo affrontato, siamo ancora più lieti di premiare anche quest’anno i partner di distribuzione con i nostri Distribution Awards.” Allnet.Italia S.p.a. e Esprinet S.p.a. si sono riconfermate in cima alla graduatoria dei partner Snom assicurandosi anche quest’anno il titolo di Partner Platinum.

Anche nel nuovo anno Snom continua a tener fede al suo impegno a migliorare costantemente prodotti e servizi e a crescere insieme ai propri partner. “Non vediamo l’ora di celebrare nuovi successi insieme ai nostri partner: nel corso dell’anno fiscale appena iniziato lanceremo sul mercato numerosi prodotti, che consentiranno al canale di accedere a nuovi mercati.”