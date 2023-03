Snom: la parola al canale

Lo scorso novembre Snom ha nuovamente condotto il proprio sondaggio annuale sul livello di soddisfazione dei propri partner, tra cui figurano distributori e rivenditori, ma anche partner tecnologici e a progetto dislocati di tutto il mondo, che collaborano regolarmente con Snom. A parte poche eccezioni, dal 2012 l’azienda svolge con regolarità sondaggi tra i suoi clienti su temi chiave dell’azienda, come concorrenza, tecnologia e innovazione, immagine e assistenza tecnica. La valutazione dei risultati consente a Snom non solo di definire la propria posizione presso i partner rispetto alla concorrenza ma, naturalmente, anche di adeguare la propria strategia di prodotto e di vendita in base alle reali aspettative dei rivenditori specializzati. Quest’anno sono state compilate integralmente – e quindi valutate – ben 862 schede. I maggiori riscontri sono stati ottenuti da Snom nei Paesi in cui il vendor dispone di uffici di vendita locali e nelle regioni che copre attraverso una solida rete di distribuzione.

‘Trustworthy’: Snom mantiene le sue promesse

L’assoluta onestà degli intervistati rappresenta un grande valore aggiunto per Snom: “Percepiamo il serio interesse dei partner a supportarci con le loro risposte. Edulcorare la realtà aiuta solo in misura limitata”, conferma Mark Wiegleb, Head of Customer Success (nella foto a destra).” Per l’una o l’altra decisione passata abbiamo riscontrato anche reazioni fortemente contrarie!”.

Quest’anno la valutazione dei prodotti Snom è stata molto buona. Considerando il punteggio massimo di 10, i terminali IP Snom hanno ottenuto 8,5 punti (contro la media del 7,4 dei competitor). I fattori decisivi sono stati l’affidabilità, la qualità del prodotto e dell’audio, nonché la versatilità e la facilità d’uso.

Anche nell’ambito sempre delicato dell’assistenza tecnica, la gentilezza dei referenti, valutata dai partner italiani con 9 punti, ha rappresentato il grande punto a favore di Snom. A livello globale, la competenza e la capacità di comprendere e risolvere i problemi, nonché la gestione dei ticket e dei processi di reso hanno contribuito alla valutazione complessiva di 8,7 punti – contro i 6,4 ascritti alla concorrenza.

È interessante notare come questa valutazione coincida con quella relativa alla qualità delle vendite. I commerciali di Snom non solo sono i più amichevoli (con un punteggio di 9,2 in Italia), ma anche competenti e affidabili: Snom mantiene le sue promesse. Nel complesso, il punteggio medio ottenuto da Snom è stato di 8,5 (8,7 in Italia) rispetto al 6,9 della concorrenza.

Ai partecipanti è stato inoltre chiesto di valutare la rilevanza per le vendite di alcuni tratti distintivi di Snom: i partner hanno attribuito allo sviluppo del prodotto in Germania 8,2 punti e all’affidabilità del produttore nei rapporti commerciali 8,7 punti (in Italia il punteggio sale a 8,9).

Conclusioni

“Sebbene i nostri partner ci siano – per definizione – più vicini, la valutazione del 2022 è stata molto positiva per Snom”, spiega Mark Wiegleb. “Anche il paragone con la concorrenza incoraggia la nostra filosofia di promuovere lo sviluppo commerciale delle regioni tramite team e referenti locali. Ma una cosa è probabilmente la più importante per i partner: la nostra affidabilità, ovvero la nostra volontà e capacità di essere vicini al mercato e di supportare i rivenditori specializzati nella gestione delle attività quotidiane e di progetto.”

Per il canale la qualità dei prodotti risulta tanto importante quanto la capacità di fornire i dispositivi – un problema condiviso da molti nel 2022. Durante tutto l’anno, eccezion fatta per il 3,5% del suo portafoglio (7 prodotti su circa 200), Snom è sempre stata in grado di consegnare i prodotti in modo affidabile grazie a sofisticate strategie di approvvigionamento e trasporto – un enorme beneficio per i clienti del produttore.

Lo stesso vale per una politica di prezzi stabile e un’assistenza efficace, sia essa commerciale o tecnica. Il canale si aspetta una comunicazione trasparente e un programma che promuova concretamente la fedeltà e la motivazione dei partner. Tutti i servizi e il supporto che un produttore offre ai suoi partner commerciali sono elementi indispensabili per costruire una relazione di successo e a lungo termine, secondo i rivenditori.

“Siamo lieti che i nostri sforzi per supportare al meglio i nostri partner siano stati riconosciuti e valutati positivamente”, aggiunge Mark Wiegleb. “Non siamo comunque noti per sederci sugli allori: Continueremo a migliorarci nell’interesse del canale con l’intento di soddisfare al meglio le aspettative dei nostri partner.”