Sostenibilità: è questione di ecosistema

Cambiamenti climatici e accessibilità e costi dell’energia hanno portato il tema della decarbonizzazione e della sostenibilità in primo piano. Il fenomeno è di grande portata e parte direttamente dal cliente finale, che oggi considera l’impatto ambientale come un elemento di estrema importanza nelle decisioni di acquisto, al parti delle tradizionali considerazioni su prezzo, disponibilità e supporto. Secondo una recente ricerca condotta da Schneider Electric e Canalys sugli operatori del canale IT a livello globale, il 75% delle proposte richieste dai clienti include già criteri legati alla sostenibilità. E sempre Canalys afferma che il 60% dei partner globali è già impegnato in ambito sostenibilità e che il 40% di loro è convinto di poter trarre concrete opportunità di business da questo tema: i partner sono i primi a chiedere soluzioni sostenibili mentre il 65% dei clienti richiede supporto a livello di sostenibilità dei prodotti (fonte Canalys).

Ma come si declina questo viaggio verso la sostenibilità? A darci un’idea della vision di Schneider Electric sono state Silvia Ochini, VP Secure Power Italy e Valeria Santoro, Southern Region IT Distributors Sales Director Secure Power, che hanno spiegato che quello verso la sostenibilità è un journey vero e proprio che coinvolge l’intero ecosistema in ogni sua parte.

Partner al centro

Essendo alle prese con una serie di rinnovate esigenze, oggi le aziende clienti cercano collaborazione anche nei loro Partner e fornitori dell’ambito IT; gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e la governance sono legati strettamente alla capacità di perseguire un approccio comune a livello di filiera.

Distributori IT, IT Solution Provider, IT System Integrator sono alleati fondamentali dei loro clienti che hanno intrapreso un percorso “net zero”: dare concretezza a questa alleanza è parte integrante del loro futuro sul mercato.

A loro volta i vendor sono alleati chiave per aiutare l’ecosistema di Partner ad affrontare le sfide del percorso verso la neutralità di emissioni e coglierne, parallelamente, le ricche opportunità, aiutandoli a fare della sostenibilità un fattore differenziante a livello di business. Gli spazi d’azione sono tanti: basti pensare ai costi dell’energia, e a come un Partner capace di progettare e fornire soluzioni che riducono i consumi e aumentano l’efficienza possa rivelarsi essenziale.

Anche la capacità di offrire servizi gestiti legati all’energia e alla sostenibilità – dall’ottimizzazione alla gestione “as a service” – offre un importante spazio di crescita, e una possibilità per cementare il rapporto con il cliente con un approccio ancora più fortemente consulenziale.

Tra le opportunità da esplorare vi sono i servizi di modernizzazione delle infrastrutture data center e IT, che portano a sostituire infrastrutture legacy ad alto consumo e poco flessibili dal punto di vista della gestione dell’energia con tecnologie di segno opposto; l’applicazione di tecnologie di AI, data analytics, gestione software dell’infrastruttura che permettono di comprendere in dettaglio le dinamiche energetiche delle infrastrutture tecnologiche e agire per migliorare; la gestione del fine vita dell’hardware in ottica di circolarità, favorendo il recupero e il riuso – e laddove non sia possibile, il corretto trattamento del “rifiuto informatico”.

Come approcciarsi alla Sustainability

“Il metodo corretto di approcciarsi al tema della sostenibilità – spiega Silvia Ochini (nella foto sopra) – è quello di comprendere in primis qual è la sua governance per poter poi passare ad una fase di monitoraggio e di effettiva misurazione dei progressi raggiunti coinvolgendo l’intero ecosistema. Per questo motivo parliamo di un journey che non è solitario e della necessità di supportare clienti e partner ad essere più sostenibili accompagnandoli nella formulazione di un action plan concreto”.

“Per fare tutto questo Schneider Electric mette a disposizione sia la sua competenza, esperienza e consulenza ma anche tutta una serie di dispositivi software e tool specifici per il monitoraggio, oltre a una serie di propri prodotti certificati dal punto di vista dei consumi energetici e accompagnati da una dichiarazione ambientale che ne attesta l’efficienza e il consumo: un approccio globale che punta ad arrivare non solo ai vendor ma all’insieme di distributori, it reseller, solution provider, system integrator e così via”.

La Scuola di Sostenibilità

Schneider Electric ha infatti lanciato una Scuola di Sostenibilità che coinvolge tutti i partner e che propone un diverso livello di formazione a seconda del grado di maturità proprio del partner in relazione al tema ambientale. Presupposto di tutto questo è infatti che ciascun partner ha un diverso grado di maturità che va indagato per supportarlo in un duplice percorso che lavora sia a favore della sua sostenibilità interna sia verso il cliente finale.

“Si tratta di una vera e propria scuola online, con lezioni in lingua inglese e strutturata in tre capitoli che saranno online progressivamente nel corso dell’anno – afferma Valeria Santoro – che garantisce a ciascun partner la possibilità di scegliere il suo percorso nella scuola a seconda di quella che ritiene essere la sua maturity sul tema”.

Schneider Electric è da sempre un pionere nell’ambito della sostenibilità e propone un modello Green by Design per la progettazione delle infrastrutture It, come dimostra il lancio lo scorso anno dei Sustainability Awards per farsi portavoce delle realtà virtuose nell’uso delle architetture Schneider.

“Elettrificazione e digitalizzazione devono essere i due pillar che guidano la sostenibilità perché l’energia deve essere il focus e la soluzione stessa grazie al supporto delle tecnologie innovative” conclude Ochini.

Novità per il canale: mySchneider Rewards

In favore dei partner Schneider ha lanciato a metà aprile mySchneider Rewards, il rinnovato programma che premia e incentiva i Partner IT.

Il Programma di incentivazione Rewards è dedicato al canale IT per premiare i Partner registrati che vendono prodotti e soluzioni APC Schneider Electric. Guadagnare punti è semplice: si inizia fin dall’iscrizione al programma. Riscattandoli i Partner hanno accesso a una vasta gamma di scelte, oltre 60mila articoli e la possibilità di accedere a esperienze uniche come escursioni, viaggi e concerti.

“Siamo davvero consapevoli del valore e dell’importanza che i nostri IT Channel Partner apportano a Schneider Electric. Senza il loro sostegno, l’offerta APC Schneider Electric non sarebbe in grado di fornire agli utenti finali i prodotti e i servizi di qualità che conoscono e apprezzano da decenni”, ha dichiarato Valeria Santoro (nella foto sopra), Southern Region IT Distribution Sales Director Secure Power Schneider Electric “Con questo programma, siamo in grado di fornire ai Partner gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per avere successo sul mercato”.

Il Programma Rewards è aperto a rivenditori e Partner IT, con la specializzazione IT Solution Provider nei livelli Select, Premier ed Elite. Per gli utenti già iscritti al Programma Partner IT mySchneider è accessibile dalla propria pagina personale, mentre per tutti gli altri è necessario essere iscritti al programma. È possibile registrarsi singolarmente o come team per aumentare i punti. Una volta approvati come membri del programma, i Partner possono iniziare a pianificare le loro attività di vendita e formazione per guadagnare i punti necessari per ottenere il premio desiderato.

I punti possono essere guadagnati vendendo apparecchiature per data center, sale server e armadi elettrici, compresi gruppi di continuità e unità di distribuzione dell’alimentazione, rack e accessori, soluzioni di raffreddamento, sicurezza e monitoraggio ambientale, protezione dalle sovratensioni, condizionamento e gestione dell’alimentazione.

Ulteriori punti vengono assegnati a coloro che sviluppano le proprie competenze attraverso il programma di formazione per Partner APC Schneider Electric, che offre webinar online e corsi di formazione per rimanere sempre aggiornati e guadagnare competenze sui trend del settore.

Una volta che i Partner iniziano ad accumulare punti premio, possono iniziare a riscattarli immediatamente. Grazie a un conto online facile da usare e in tempo reale, gli utenti possono effettuare il login, controllare il proprio saldo, sfogliare i premi e selezionare i premi. I punti per il premio verranno detratti dal conto del Partner e verrà visualizzato il saldo rimanente. Nel corso dell’anno, i Partner possono partecipare a promozioni che raddoppiano e triplicano i punti su prodotti selezionati, consentendo ai Partner di riscattare premi più interessanti.

I vantaggi di Rewards variano in base all’area geografica e sono disponibili solo se la tua organizzazione è certificata Select, Premier o Elite nella specializzazione IT Solution Provider.