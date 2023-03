Transform Partner Program: novità da Rubrik

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, presenta il Rubrik Transform Partner Program con l’obiettivo di consentire ai partner di diventare consulenti di fiducia per la sicurezza dei dati e contribuire a migliorare la preparazione, la resilienza e il recovery dei loro clienti. Rubrik Transform si avvale di un sistema a punti e di un piano di incentivi personalizzabile per premiare i partner più performanti, dotandoli di risorse importanti per affermarsi nella continua battaglia contro le moderne minacce informatiche.

La recente ricerca “State of Data Security” dei Rubrik Zero Labs ha mostrato come solo il 5% delle organizzazioni sia stato in grado di ripristinare la continuità operativa o le normali operazioni entro un’ora dalla scoperta di un attacco informatico. Oggi le organizzazioni hanno bisogno di una strategia di resilienza informatica completa, oltre a strumenti semplici per testare rapidamente i piani di ripristino e indagare sulle minacce ai dati.

“I partner più strategici di Rubrik sono focalizzati nell’affrontare alcuni dei più urgenti rischi di cybersecurity che le organizzazioni si trovano ad affrontare, con soluzioni che consentono loro di costruire una resilienza che permette un rapido recupero dagli incidenti informatici”, ha dichiarato Ghazal Asif, Vice President of Global Partners and Alliances di Rubrik. “L’impegno di Rubrik a collaborare con il nostro ecosistema di partner non è mai stato così forte, ed è mirato a fornire ai partner opportunità per sfruttare al meglio il loro potenziale di guadagno e le loro offerte attraverso il Rubrik Transform Partner Program. Insieme, puntiamo ad abilitare una reale resilienza del business per le organizzazioni di tutto il mondo”.

Il Rubrik Transform Partner Program è un programma innovativo che si basa su un sistema a punti, che i partner possono accumulare in base a specifiche attività e iniziative. In linea con l’impegno costante di Rubrik nell’offerta di cybersecurity e nella messa in sicurezza dei dati del mondo, i partner possono incrementare il loro punteggio completando attività a valore aggiunto che evidenziano il valore dell’offerta di data security di Rubrik. Questo sistema a punti consente ai partner di sbloccare i diversi livelli del programma, dove i livelli più alti offrono vantaggi finanziari strategici e investimenti da parte di Rubrik, indipendentemente da tipologia, dimensioni o storico.

Con la nuova struttura, i partner possono ottenere i seguenti livelli e i relativi vantaggi:

· Partner Authorized: Questa partnership dà diritto a vantaggi sulla scontistica per la scoperta e la gestione di opportunità di utenti finali approvate e registrate attraverso il Partner Portal. I Partner Authorized ricevono incentivi di vendita trimestrali per la scoperta di nuove opportunità nette.

· Partner Elite: Una volta che un partner accumula una soglia minima di punti dimostrando di aver raggiunto le attività qualificanti, lo status di Partner Elite viene sbloccato. Oltre ai vantaggi in termini di sconti e incentivi alle vendite di cui beneficiano i Partner Authorized, i Partner Elite hanno diritto a ulteriori benefici economici per premiare l’identificazione e la chiusura di nuove opportunità per Rubrik.

· Partner Elite+: I Partner Elite che hanno registrato un elevato volume di vendita nei 12 mesi precedenti possono beneficiare di incentivi personalizzati e di investimenti per lo sviluppo del business, tra cui fondi per lo sviluppo del marketing e risorse dedicate a Rubrik, completando un piano di investimento con il team di sviluppo del canale regionale.

“Il nuovo Rubrik Transform Partner Program offre ulteriori vantaggi ai partner che fanno ciò che noi già ci prefiggiamo: aiutare i clienti a migliorare l’osservabilità dei dati e a rafforzare la loro resilienza informatica”, ha dichiarato Tawna Perkins, Associate Vice President of Strategic Alliances di CDI. “Siamo entusiasti che Rubrik stia collaborando con la sua rete di partner per costruire un programma e creare una struttura di incentivi che incoraggi e premi i partner che si concentrano su risultati reciprocamente vantaggiosi”.

“Il nuovo Transform Partner Program conferma la costante attenzione di Rubrik verso i partner”, ha dichiarato Rob Maniscalco, Senior Technology Executive di Gotham Technology Group. “Ci sono diverse possibilità di riconoscimento che non si basano solo sul fatturato, e questo permette a partner di tutte le dimensioni di raccogliere i benefici e consentire un approccio ancor più olistico alla Zero Trust Data Security per i clienti di tutto il mondo”.

“I partner sono fondamentali per la missione di Rubrik di proteggere i dati del mondo”, ha dichiarato Brian McCarthy, Chief Revenue Officer di Rubrik. “Il supporto che riceviamo da parte loro è davvero degno di nota, motivo per cui ci impegniamo a investire con costanza ancora maggiore nel loro successo come parte della nostra strategia di go-to-market”.