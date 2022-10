Nuova nomina nella “Partner and Alliances” di Rubrik

Rubrik, la Zero Trust Data Security Company, ha annunciato la nomina di Arun Dharmalingam a VP EMEA & APAC Channels, Alliances e Global GSI.

Dharmalingam arricchisce l’azienda con grandi esperienza e competenza nel mondo della cybersecurity e GSI e svolgerà un ruolo strategico nello sviluppo di Rubrik nei mercati internazionali e nell’ulteriore estensione delle partnership GSI a livello globale.

Arun, che assume il ruolo con effetto immediato, sarà inoltre leader del team Global Channel and Alliances di Rubrik. La nomina è l’ultimo sviluppo della strategia di canale di Rubrik e un’altra importante assunzione dopo quella di Ghazal Asif che a febbraio è stata nominata Vice President, Global Channel and Alliances.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ghazal Asif, Vice President, Global Channels and Alliances di Rubrik: «In Rubrik ci dedichiamo al continuo successo delle nostre comunità di partner e GSI creando valore e offrendo opportunità di crescita. Arun è un leader di canale comprovato con una vasta conoscenza del panorama globale della cybersecurity. Sono lieta che sia entrato a far parte del nostro team, mentre continuiamo a consolidare la nostra posizione nella sicurezza dei dati e a dare maggior valore ai nostri partner internazionali».

Dharmalingam arriva da Zscaler dove ha ampliato l’ecosistema di canale in EMEA e APAC facendo crescere tutti i tipi di partner, compresi rivenditori e GSI, e stabilendo un modello di distribuzione globale a valore aggiunto. In precedenza, ha ricoperto ruoli senior presso AppDynamics e Palo Alto Networks.

Come concluso dallo stesso Dharmalingam: «Sono entusiasta di entrare a far parte di un’azienda così innovativa e focalizzata sui partner. La missione di Rubrik di mettere al sicuro i dati del mondo contro la crescente minaccia informatica del ransomware, la rende estremamente importante e rilevante sul mercato. Sono desideroso di lavorare con l’intero team e potenziare la fiducia che i partner ripongono in Rubrik».