Verizon Business e HCLTech, partnership strategica globale per i servizi di rete gestiti

Verizon Business ha annunciato una partnership strategica globale che fa di HCLTech il suo principale partner nell’ambito dei Managed Network Services (MNS) in tutte le implementazioni di rete per i clienti business globali, unendo così due leader mondiali nel networking aziendale. La partnership combina la potenza, le soluzioni e la scalabilità della rete di Verizon con le capacità di Managed Service di HCLTech, leader di mercato, per inaugurare una nuova era di fornitura di servizi wireline su larga scala per i clienti aziendali.

Verizon Business continuerà a occuparsi dell’acquisizione dei clienti, delle vendite, delle soluzioni, della pianificazione e dello sviluppo generale con i propri clienti. HCLTech seguirà l’implementazione post-vendita e l’assistenza continua. Per raggiungere un equilibrio strettamente coordinato delle responsabilità su scala aziendale, un gruppo selezionato di dipendenti di Verizon Business Global Customer Operations passerà a HCLTech.

La partnership offrirà ai clienti un portafoglio MNS di prim’ordine, un’esperienza altamente digitalizzata con modelli di servizio basati sui dati, una maggiore efficienza e gestione del ciclo di vita grazie a un’interfaccia agevole, un ampio ecosistema di partner end-to-end e un’innovazione congiunta su una piattaforma integrata.

Questi miglioramenti aiuteranno i clienti a navigare in ambienti operativi sempre più complessi, tra sedi, aree geografiche e dispositivi diversi, incorporando al contempo nuove tecnologie nel loro stack, tra cui 5G, SD-WAN e funzionalità SASE. Le piattaforme MNS e le interfacce per i clienti digital-native di HCLTech sono progettate per aiutare questi ultimi a gestire tutto questo in modo digitale, rapido e senza soluzione di continuità.

La copertura globale di Verizon Business e la sua presenza localizzata nelle aziende, insieme alle piattaforme MNS digitalmente ottimizzate di HCLTech, offrono ai clienti una struttura di rete flessibile da sviluppare con nuove tecnologie e operazioni più efficienti. I clienti possono controllare e scalare meglio il consumo di servizi di rete, incorporare in modo migliore un più ampio ecosistema di partner tecnologici, far convergere le iniziative di tecnologia informatica e operativa (IT/OT) e, in generale, diventare più agili nel soddisfare esigenze tecnologiche in continua evoluzione.

“HCLTech è un leader di settore ampiamente riconosciuto per i servizi di rete gestiti e, grazie alla sua esperienza nei servizi IT e al supporto continuo delle nostre implementazioni di rete aziendali, come Verizon Business possiamo modernizzare la fornitura di servizi e contemporaneamente migliorare il supporto che diamo ai nostri clienti nell’incorporare tecnologie di nuova generazione come 5G, SD-WAN e SASE nelle loro operazioni e nell’offerta per i loro clienti”, ha dichiarato Kyle Malady, CEO di Verizon Business. “La convergenza IT/OT è il futuro delle operazioni aziendali incentrate sui dati e, vista l’accelerazione dello sviluppo delle tecnologie di ultima generazione, i clienti hanno bisogno di una struttura di fornitura ben coordinata per concretizzarlo”.

“I servizi di rete gestiti sono il fulcro della nostra attività e siamo orgogliosi di collaborare con Verizon Business per sviluppare gli MNS in tutte le loro implementazioni, modernizzazioni e operazioni di rete per le aziende private”, ha dichiarato C Vijayakumar, CEO e Managing Director di HCLTech. “La nostra fornitura di servizi data-driven, le nostre funzionalità di rete avanzate e le interfacce clienti agevoli, combinate con gli straordinari punti di forza e la resilienza della rete Verizon, consentiranno alle imprese di ottenere risultati di business e tempi di commercializzazione migliori. Sono entusiasta di dare il benvenuto ai nuovi dipendenti di Verizon Business Global Customer Operations e sono ansioso di intraprendere insieme un percorso di successo e ricco di soddisfazioni”.