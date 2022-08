Fujifilm sceglie Verizon Business per monitorare la sicurezza

Verizon Business sta supportando l’azienda giapponese FUJIFILM Holdings e le sue filiali nel potenziamento a livello globale delle loro capacità di monitoraggio relativamente alla sicurezza IT e all’intelligence informatica. Nell’ambito della trasformazione in corso dell’infrastruttura IT di Fujifilm, i team tecnologici dell’azienda avranno ora accesso alle funzionalità dell’Advanced Security Operations Center (SOC) di Verizon situato a Canberra, in Australia.

Gli esperti di rete e sicurezza informatica di Fujifilm nelle regioni Asia-Pacifico, Europa e Stati Uniti saranno in grado di sfruttare i feed giornalieri di intelligence sulle minacce IT del Threat Research Advisory Center (VTRAC) di Verizon, nonché la disponibilità di ingegneri e analisti di security in lingua locale, che monitoreranno gli ambienti remoti dell’azienda a livello globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno. L’implementazione del SOC da parte di Fujifilm segnerà una pietra miliare fondamentale nella creazione di un’architettura infrastrutturale incentrata sul cloud, che adotta un framework di sicurezza zero-trust. Secondo il Verizon Data Breach Investigations Report del 2022, i rischi di minacce esterne continuano a crescere. Particolarmente preoccupante è l’aumento delle violazioni legate ad attacchi ransomware, ad opera dalla criminalità organizzata, aumentate del 13% in un solo anno, facendo registrare un balzo maggiore rispetto agli incrementi ultimi cinque anni messi insieme.

Fondata nel 1934, Fujifilm era nota soprattutto per la produzione di alcune delle pellicole e delle attrezzature fotografiche più apprezzate del settore. Oggi, con oltre 75.000 dipendenti in tutto il mondo, l’azienda si è reinventata con successo per continuare a crescere nel settore sanitario, così come in quello dei materiali, dell’innovazione aziendale e dell’imaging. Fujifilm ha adottato la sua “Visione DX (Digital Transformation)” nel 2021, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la DX per fornire prodotti e servizi di qualità sempre maggiore, aumentando così il valore che il Gruppo fornisce ai propri clienti e continuando a lavorare per dare risposta a temi di natura sociale.

Sampath Sowmyanarayan, Chief Executive Officer di Verizon Business Group, ha dichiarato “Fujifilm è una delle aziende più apprezzate al mondo che ha mostrato cosa si può ottenere attraverso la rivoluzione digitale. Una delle conseguenze per le aziende che accelerano verso un mondo sempre più digitalizzato è che generano enormi quantità di dati di rete. Di conseguenza, c’è una maggiore necessità di proteggere questi dati utilizzando strumenti avanzati di ricerca delle minacce per mitigare qualsiasi potenziale attività dannosa”.

Verizon analizza oltre 27 trilioni di eventi di sicurezza ogni anno attraverso i suoi nove Security Operations Center, sei laboratori forensi e una delle reti IP più grandi del mondo.