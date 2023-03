Vianova: il gruppo di servizi TLC incontra gli operatori con un road show in cinque tappe

Parte mercoledì 12 aprile il road show in sei tappe del gruppo Vianova, azienda specializzata in servizi TLC per il business con un data center proprietario, Tier IV compliant, sito in provincia di Lucca.

Il road show si rivolge a MSPs, system integrator, web agency, installatori di centralini e consulenti (ISCRIVITI QUI) che vogliono offrire ai propri clienti una connettività professionale e servizi di Unified Communication innovativi per differenziarsi sul mercato.

Il road show sarà in particolare focalizzato sulle soluzioni di di Vianova, l’operatore di rete fissa e mobile dedicato alle imprese che si distingue per la qualità dei servizi e l’attenzione verso i clienti; e su Kalliope, la piattaforma che utilizza centralini in cloud e soluzioni UCC evolute per ottimizzare i processi di comunicazione.

Prima città interessata (il 12 aprile) sarà a Pisa, mentre seguiranno: Milano (13 aprile), Bologna (18 aprile), Roma (19 aprile) e Napoli (20 aprile).

Sul palco si succederanno i seguenti speaker:

Nicola di Giusto, direttore commerciale di Vianova

Federico Rossi, Founder & Sales Manager di Kalliope

Alberto Urbani, Partner Development Manager di Vianova

Flavio Calzaretta, Key Account Manager di Kalliope

Federico Benetto, Sales Manager di Vianova

Valerio Patrizi, Sales & Business Development di Kalliope

Perché partecipare?

In un mondo in continuo mutamento oggi più che mai è importante che le aziende offrano ai loro clienti servizi per la comunicazione in rivendita ma molte organizzazioni si trovano in difficoltà perché non sanno da che parte iniziare. Oggi l’offerta di servizi è una parte sempre più importante dell’offerta di rivenditori e MSP perché dona un vantaggio competitivo che consente di differenziarsi dagli altri operatori presenti sul mercato.

Questo roadshow in cinque tappe organizzato da Vianova ha lo scopo di far conoscere ai partecipanti tutta la serie di servizi a valore aggiunto che il gruppo, articolato nelle varie società, può offrire ai rivenditori per aumentare il valore della loro offerta. Il punto di forza del format dell’evento è che sarà possibile raccogliere molte informazioni utili in poco tempo, con la possibilità di ricevere le informazioni circa i vari servizi direttamente dai proprietari e/o manager delle aziende del gruppo incontrandosi con loro anche per un confronto faccia a faccia nelle sessioni pomeridiane.

Tappe e format: come si svilupperanno gli eventi del road show Vianova

Tutti i sei incontri del road show Vianova partiranno alle ore 10.00 con la registrazione dei partecipanti con i primi interventi fino alle 12.30. Sul palco si alterneranno speaker delle varie aziende del gruppo Vianova, che abbiamo citato sopra, che presenteranno le loro soluzioni innovative. Dopo la pausa pranzo, offerta gratuitamente a tutti i partecipanti, i lavori riprenderanno a partire dalle 14.00 con la possibilità di incontrare i rappresentati delle varie aziende per sessioni one-to-one.

Qui riassumiamo le tappe:

Mercoledì 12 aprile: Pisa

Giovedì 13 Aprile: Milano

Martedì 18 Aprile: Bologna

Mercoledì 19 Aprile: Roma

Giovedì 20 Aprile: Napoli

Per chi fosse interessato è possibile iscriversi al link QUI.