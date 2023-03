VMware Partner Connect: il programma si evolve ancora

Il programma VMware Partner Connect si evolve ed è da oggi attivo in tutto il mondo: il Partner Connect è un programma unico e unificato per tutti i tipi di partner che ora vede incrementate flessibilità ed efficienza, fornisce percorsi più rapidi e semplici, offre maggiori incentivi e premia i partner sia per le prestazioni che per le competenze. Grazie al Partner Connect, VMware consente ai propri partner di promuovere la crescita aiutando i loro clienti ad affrontare con successo l’era del multi-cloud.

Con le organizzazioni che passano dal “cloud caos” al cloud smart, esiste un’opportunità significativa e immediata per i partner di aiutare i propri clienti ad accelerare la migrazione delle applicazioni verso il cloud giusto, ad automatizzare e proteggere la supply chain del software e a controllare la spesa per l’infrastruttura cloud pubblica e privata. VMware, insieme ai suoi partner, affronterà ciascuno di questi aspetti supportando risultati di business come l’accelerazione della modernizzazione delle app, la cloud transformation e la messa in sicurezza della forza lavoro ibrida.

“Attraverso il Partner Connect, stiamo reinventando l’esperienza dei partner VMware”, ha dichiarato Tracy-Ann Palmer, Vice President, Global Channel Sales Programs and Compliance, VMware. “La nostra strategia prevede che ogni partner VMware si occupi del ciclo di vita del cliente end-to-end, con i servizi, attraverso la collaborazione con altri e creando flussi di entrate prevedibili e ricorrenti.”

Aiutare i partner a incrementare il fatturato e la crescita grazie all’opportunità del multi-cloud

Ottimizzato per la redditività dei partner, il Partner Connect supporta meglio gli attuali modelli di business incentrati sul cloud, sui servizi e sulle soluzioni, allinea l’enablement dei partner, lo sviluppo delle practice e gli incentivi ai risultati business e offre maggiori opportunità di creare valore lungo l’intero ciclo di vita del cliente, prima, durante e dopo la vendita.

Gli aggiornamenti del VMware Partner Connect che sono ora disponibili includono:

· Programma a punti unificato e flessibile: una piattaforma per tutti i modelli di business dei partner, che collega i programmi dei partner e le attività a valore aggiunto in un unico

sistema di punti universale. La nuova struttura riconosce, aggrega e premia i risultati ottenuti dai partner nelle transazioni, nella fornitura di servizi, nelle capacità e nelle specializzazioni e supporta i partner in qualsiasi modo scelgano di andare sul mercato, sia con un unico modello di business che con diversi.

· Riconoscimento degli investimenti e delle competenze dei partner: i criteri specifici per ogni percorso premiano i partner con incentivi e vantaggi man mano che aumentano le competenze VMware e progrediscono nel Partner Connect. I partner possono guadagnare punti per i risultati ottenuti sia nella formazione che nell’innovazione.

· Nuovi insight automatizzati: la dashboard per i partner, completamente rinnovata, offre un’esperienza solida e self-service che consente ai partner di personalizzare le visualizzazioni in modo da sapere esattamente in che posizione si trovano rispetto alle metriche del programma in qualsiasi momento. I partner possono facilmente monitorare la storia, le prestazioni e i progressi verso le capacità, le specializzazioni e la disponibilità di livello successivo.

· Sviluppo delle practice ampliato: VMware Ignite è un programma collaudato di attivazione e sviluppo delle practice dei partner che VMware finanzia per conto dei partner. Ignite è ora disponibile per tutti i partner in tutti i percorsi di mercato. Ignite ha aiutato migliaia di partner a sviluppare le proprie capacità e ad accelerare la crescita, grazie a un framework di sviluppo delle practice end-to-end strutturato in modo unico, rigoroso e vincolato nel tempo, ma allo stesso tempo flessibile e solido.

Modelli di business dei partner allineati ai risultati dei clienti

Il successo dei clienti dipende da un ecosistema connesso. Nessuna azienda può rispondere da sola a tutte le esigenze dei clienti. Attraverso quattro modelli di business distinti, VMware ha creato un programma Partner Connect interconnesso e diversificato che consente una maggiore collaborazione tra partner per aiutare i clienti a diventare cloud smart e a raggiungere più rapidamente i risultati. I partner possono partecipare a uno o più modelli di business, e ogni modello apre le porte a maggiori incentivi e a una progressione ancora più rapida del programma.

I modelli di business supportati ora includono:

· Solution Reseller – rivende ai clienti software e servizi VMware

· Solution Services Provider – offre servizi prima e dopo la transazione, con particolare attenzione alla consulenza pre-vendita e ai servizi del ciclo di vita post-vendita

· Cloud Services Provider – offre servizi cloud e gestiti basati su VMware su base geografica, compresi servizi ibridi e multi-cloud

· Solution Builder – incorporano la tecnologia VMware come componente integrata delle proprie offerte software

Riconoscimenti lungo l’intero Customer Journey

VMware offre più incentivi allineati ai servizi Cross-Cloud di VMware. Il passaggio ai servizi SaaS e in abbonamento aiuta i partner VMware a superare le vendite transazionali per passare a vendite ripetibili e ad alto margine. Con il nuovo tracker storico degli incentivi per i partner, i partner VMware possono rivedere il payout totale dei trimestri precedenti per capire meglio dove possono massimizzare la redditività e identificare le opportunità potenzialmente mancate. Gli incentivi nuovi e migliorati ora disponibili per i partner qualificati includono:

· Sell Incentive: programma di sconti backend allineato al livello di programma dei partner che premia i partner idonei per la vendita di SaaS, Subscription e Software su licenza. VMware ora paga da 2 a 10 volte di più per le vendite di SaaS e Subscription rispetto al booking licensed.

· Activate Incentive: premia i partner che forniscono servizi professionali ai clienti per la transizione al cloud pubblico e che attivano e utilizzano i servizi Cross-Cloud di VMware.

· Deployment Incentive: progettato per premiare i partner che accelerano la trasformazione digitale dei loro clienti con soluzioni VMware selezionate per la modernizzazione delle applicazioni e il multi-cloud.

Nuovi punti di Influence Performance per i partner che non effettuano transazioni

In precedenza, i partner potevano avanzare nel programma solo grazie ai crediti di livello guadagnati con il booking transato. Ora, i partner non transazionali registrati come Solution

Services Provider hanno la possibilità di salire di livello nel programma Partner Connect guadagnando punti di prestazione per il booking influenzato. I Solution Services Provider offrono ai loro clienti servizi prima e oltre la transazione, con particolare attenzione ai servizi di consulenza pre-vendita e al ciclo di vita post-vendita.

Formazione, competenze e specializzazioni di ampio respiro per creare maggiori opportunità

VMware offre 14 Solutions Competencies, 8 Master Services Competencies e due Specializzazioni che i partner possono utilizzare per chiudere più velocemente contratti maggiori e con margini più elevati. I partner possono ora guadagnare punti di capacità per l’avanzamento del programma in base ai loro investimenti in formazione, competenze e certificazioni.