Zyxel Networks presenta gli obiettivi del 2024

Dopo un anno di successi, scopriamo come si muoverà Zyxel Networks, specialista nella fornitura di soluzioni di rete cloud sicure e basate sull’intelligenza artificiale, nel 2024.

Il 2023 di Zyxel si è chiuso positivamente con numeri che hanno visto il consolidamento del fatturato 2022 da una parte e dall’altra con una riconferma del sostegno ai propri partner, per i quali quest’anno è stato presentato un programma di canale aggiornato.

In ambito security, nel 2023 Zyxel Networks ha registrato un +25% per quanto riguarda la componente hardware, con una componente sempre più importante delle soluzioni con i servizi di sicurezza integrati e delle appliance avanzate (serie ATP) a testimonianza di un mercato più maturo e consapevole. Continua l’affermazione di Nebula, la piattaforma di gestione in cloud del Brand, che si sta dimostrando sempre più affidabile e trainante. I reseller la scelgono sempre più spesso come strumento di gestione e monitoraggio degli apparati installati non solo per quanto riguarda le soluzioni wireless che hanno registrato un picco di attivazione del 98,92% nel terzo trimestre del 2023, ma anche per gli Switch (+75.27%) e per la Security in cloud (+41.6%).

I dati esposti sono importanti perché confermano il successo della strategia di Zyxel che da tempo sta promuovendo un approccio più completo e maturo alla sicurezza e lo sviluppo di strumenti che abilitino i partner alla proposizione di servizi connessi alla vendita e all’installazione degli apparati.

Le linee Guida di Zyxel per il 2024

Sono quattro i focus che caratterizzeranno l’attività di Zyxel Networks per il 2024: performance Enterprise per la Security, WiFi 7, Switch Multi-Gig e aggiornamento dello ZAP (Zyxel Ally Program).

Security: semplificazione e performance enterprise

Ogni anno, le minacce alle reti si moltiplicano, portando a soluzioni di sicurezza sempre più complesse e performanti. La nuova Serie di Firewall USG FLEX H, offre fino a 2 porte integrate PoE+ da 30W per aiutare a ridurre la complessità semplificando le installazioni e a diminuire i costi consentendo di alimentare dispositivi come router 5G, le più recenti connessioni Wi-Fi o apparecchiature come telefoni VoIP direttamente dall’USG FLEX H stesso. Grazie all’approccio multi-layer e al multi-processore, offre prestazioni eccezionali per rispondere alle esigenze delle reti ad alta velocità. Con i nuovi firewall Zyxel è possibile proteggere l’infrastruttura di rete e gli utenti connessi sfruttando la Cloud Intelligence basata sull’AI, sia in ambito Unified Threat Management (UTM) che Virtual Private Networks (VPN).

Parallelamente, Zyxel Networks continua a potenziare il tool di analisi SecuReporter per fornire una protezione aggiuntiva e proattiva contro una vasta gamma di minacce.

WiFi 7

Per il 2024, Zyxel si aspetta che i clienti compiano investimenti sostanziali, spesso indispensabili, per potenziare le loro infrastrutture wireless.

Assisteremo all’emergere del WiFi 7, tecnologia che ha visto Zyxel Networks tra i primi a mettere sul mercato access point WiFi 7. Con velocità notevolmente superiore e una maggiore affidabilità in ambienti ad alta densità, il WiFi 7 rappresenta una soluzione ideale per quelle aziende che cercano prestazioni di rete all’avanguardia.

“Se da una parte il mercato vedrà l’emergere del WiFi 7, ci aspettiamo una crescita significativa dell’adozione del WiFi 6 e 6E”, ha spiegato Valerio Rosano, Regional Director Zyxel Italia e Iberia. “Se per alcune piccole e medie imprese il budget potrebbe limitare l’accesso a WiFi 7, le opzioni WiFi 6 e 6E rimangono alternative più accessibili, offrendo al contempo prestazioni elevate e sicurezza avanzata”.

Switching Multi-Gig

Un altro trend di rilievo sarà la crescente transizione verso switch multi-gigabit, capaci di fornire velocità di 2.5Gbps, 5Gbps e 10Gbps ai dispositivi connessi. Nel corso del 2024, Zyxel Networks amplierà la sua gamma multi-gigabit e potenzierà le loro capacità Power over Ethernet (PoE), essenziali per sostenere dispositivi critici come access point WiFi 6/6E e WiFi 7, insieme a telecamere di sorveglianza IP di alta qualità.

Sviluppo dei Partner: nuovo Portale di Zyxel dedicato e potenziamento del Partner Program

I partner continuano a essere al centro delle strategie aziendali, influendo significativamente con il 75% sul totale del fatturato. La crescita di Zyxel Networks in Italia è infatti direttamente proporzionale alla crescita dei partner. Tale dedizione costante si riflette nei numeri che hanno caratterizzato l’attività di Zyxel nel 2023, a sostegno delle esigenze dei partner: oltre 60 corsi di formazione hanno coinvolto circa 2.600 partecipanti, mentre gli eventi sul territorio hanno registrato la partecipazione di più di 1.000 rivenditori. Inoltre, sono state potenziate le aree pre-vendita, che da quest’anno conta due Pre-Sales Engineer dedicati, e l’assistenza post-vendita, con tre tecnici specializzati focalizzati esclusivamente sul mercato italiano.

In quest’ottica, Zyxel Networks ha anche potenziato il suo programma di canale introducendo Programmi Verticali – come quelli per i settori Ho.Re.Ca ed Edu che offrono ai partner competenze specifiche e supporto completo – e un Ambassador Program. Il programma Elite Tech Member promuove la creazione di una community di professionisti del settore e valorizza il rapporto tra Zyxel Networks e i network engineer dei propri partner, offrendo approfondimenti tecnici sui prodotti e soluzioni del Brand. Consente agli Elite Tech Member di accedere in anteprima a informazioni sullo sviluppo dei prodotti e interagire con altri tecnici per condividere esperienze, esaminare diverse aree verticali e dare il proprio contributo alla proposizione di soluzioni.