XMG1915: i nuovi switch cloud-managed di Zyxel sono dotati di opzioni PoE++ e 10G ad alta potenza,

Zyxel Networks, fornitore di soluzioni di rete cloud sicure e basate sull’intelligenza artificiale, ha presentato oggi la serie XMG1915, una famiglia di switch smart managed progettati per fornire alle piccole imprese e agli utenti domestici professionali (prosumer) il throughput e la versatilità necessari per supportare le applicazioni e i servizi odierni a elevata larghezza di banda.

Con la crescita del lavoro ibrido, dei contenuti video ad alta definizione e dell’uso di servizi cloud, le piccole imprese (SB) e i prosumer hanno bisogno di capacità di throughput molto più elevate sulla rete. Inoltre, per supportare le più recenti tecnologie wireless, le telecamere di sorveglianza IP e i dispositivi connessi ai margini della rete, sono necessari maggiori budget Power over Ethernet (PoE).

La serie XMG1915 è stata progettata per soddisfare questi requisiti in continua evoluzione. Disponibile nei modelli da 8 e 16 porte, offre una capacità Ethernet Multi-Gigabit da 2,5 su tutte le porte. Sono inoltre disponibili uplink a 10G per le connessioni al network core e opzioni PoE++ in grado di fornire fino a 60W a un dispositivo collegato. La gestione flessibile in cloud rende gli switch facili da implementare e da monitorare.

Kell Lin, Senior Associate Vice President della Zyxel Networking Strategic Business Unit, ha dichiarato: “La trasformazione dei modelli di lavoro, l’aumento delle richieste di larghezza di banda da parte delle applicazioni e dei servizi moderni, insieme all’incremento del numero di dispositivi utilizzati ai margini della rete, rappresentano una sfida significativa per le piccole imprese e i prosumer. La serie XMG1915 offre una soluzione veloce, versatile ed economica, con opzioni di implementazione e gestione semplici attraverso la nostra piattaforma di gestione cloud Nebula“.

Con Nebula, gli switch possono essere preconfigurati e installati automaticamente. La serie XMG1915 può anche essere monitorata e gestita in modo semplice da remoto con l’app Nebula.

Massima potenza, formato ridotto

Tutte le porte di downlink dell’XMG1915 funzionano alla velocità di 2,5G, garantendo una connettività perfetta per un’ampia gamma di dispositivi, come AP WiFi 6/6E/7, reti multi-gigabit, telecamere IP e dispositivi NAS. Due porte uplink a 10G assicurano una larghezza di banda sufficiente sempre disponibile per evitare colli di bottiglia e garantire che i dispositivi ad alta velocità possano essere utilizzati al massimo delle loro potenzialità.

L’inclusione del supporto PoE++ da 60W su otto porte consente di ospitare dispositivi ad alta potenza e semplifica le installazioni. Il budget PoE totale di 130W/180W fornisce una potenza sufficiente a un prezzo competitivo per le piccole imprese, eliminando la necessità di investire in un budget PoE eccessivo che spesso viene sprecato. Gli utenti possono inoltre sfruttare i cavi Cat 5 esistenti, eliminando l’ipotesi di un costoso ricablaggio.

L’XMG1915 è inoltre caratterizzato da un design più piccolo, pari ad almeno la metà delle dimensioni della maggior parte degli switch da 2,5G presenti sul mercato, ideale per un’istallazione table-top o per spazi di lavoro ristretti.

Design fanless: silenzioso e a risparmio energetico

Progettata per garantire prestazioni ottimali, la serie XMG1915 offre un design fanless e una robusta dissipazione del calore hardware, garantendo così un funzionamento silenzioso e un risparmio energetico. I modelli XMG1915-8E/8EP sono completamente privi di ventole, mentre il modello XMG1915-18EP è dotato di una ventola silenziosa.

Gestione flessibile in cloud

Creata per essere gestibile in cloud attraverso la piattaforma Nebula di Zyxel Networks, la serie XMG1915 consente agli utenti di integrare facilmente i propri dispositivi tramite l’app Nebula che, attraverso la scansione di codici QR, permette una rapida configurazione della rete. Gli utenti possono gestire senza problemi la connettività e la sicurezza da qualsiasi luogo e attraverso un’unica dashboard, che consente di avere una visione in tempo reale della situazione della rete.

Le funzionalità di gestione remota permettono agli utenti di supervisionare gli switch e di riavviare i dispositivi collegati da qualsiasi luogo. Per garantire una gestione senza intoppi, è integrata la funzione Loop Prevention che rileva e risolve in modo automatico le problematiche di configurazione. In alternativa, per coloro che preferiscono gestire i propri switch on-premise, è disponibile anche la gestione standalone.