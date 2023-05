D-Link ha annunciato un nuovo dispositivo CPE da esterno per reti 5G/LTE che garantisce agli utenti una rete Internet 5G ultraveloce con connessione multigigabit.

Il dispositivo CPE da esterno 5G/LTE ad alte prestazioni (DWP-1010) offre una connettività multigigabit ultraveloce, garantendo l’accesso wireless fisso (FWA) alle imprese, alle PMI e alle abitazioni nelle aree suburbane e rurali, nonché una vera e propria alternativa alla linea fissa o alla connessione in fibra nelle aree urbane. Dotato di un design compatto e di sei antenne 5G/LTE interne, il prodotto è facile da installare ovunque per una ottimale ricezione 5G.

Il DWP-1010 è versatile e può soddisfare le esigenze di diverse tipologie di aziende. Per le PMI, il dispositivo può essere utilizzato per il backup o il load sharing con la rete Internet fissa per garantire una connessione sempre attiva e a prova di errore. Garantisce, inoltre, una connettività avanzata per fabbriche o magazzini in luoghi remoti. Con il CPE 5G/LTE Outdoor, i service provider possono fornire internet multigigabit a più clienti nelle aree rurali senza dover posare costose fibre o cavi.

CPE da esterno: connessione garantita anche in caso di interruzione del segnale 5G

Grazie al supporto dual-mode 5G e LTE, il DWP-1010 offre velocità 5G di nuova generazione fino a 4 Gbps e velocità LTE 4T fino a 2 Gbps. La funzione di fallback da 5G a LTE garantisce la connessione in caso di interruzione del segnale 5G.

Il DWP-1010 è semplice da installare e dispone di una porta LAN 2,5 Gigabit Ethernet con supporto Power over Ethernet (PoE). Il dispositivo può essere alimentato e collegato tramite un unico cavo Ethernet senza dover installare una linea di alimentazione aggiuntiva, mentre la porta Ethernet multigigabit massimizza la velocità di trasmissione dei dati.

Progettato specificamente per affrontare gli ambienti esterni, il nuovo dispositivo CPE da esterno è realizzato con un alloggiamento impermeabile IP67 che lo protegge dalle condizioni atmosferiche più estreme. Facile da installare, utilizzare e gestire, il DWP-1010 è dotato di opzioni di installazione che si adattano alle esigenze. Può essere collocato su pali o a muro su tetti, balconi e pareti esterne per ottenere la migliore ricezione possibile.

Il nuovo dispositivo CPE da esterno è progettato per consentire alle aziende e alle famiglie di sfruttare la copertura 5G in continua espansione in Europa. Essendo Made in Taiwan (MIT), supera le aspettative di affidabilità grazie alla garanzia di qualità.