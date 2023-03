Switch multi-gigabit: due nuovi prodotti in casa D-Link

D-Link lancia due prodotti che si aggiungono al portfolio di switch multi-Gigabit: lo Switch Multi-Gigabit Unmanaged a 7 porte (DMS-107) e lo Switch Multi-Gigabit PoE Smart Managed a 10 porte (DMS-1100-10TP).

DMS-107

Il nuovissimo Switch Multi-Gigabit Unmanaged a 7 porte (DMS-107) è una soluzione economicamente vantaggiosa per potenziare una rete multi-Gigabit. Dotato di due porte da 2,5 Gigabit e cinque porte Gigabit, lo switch offre un modo semplice e veloce per aggiornare le reti ed eliminare i cosiddetti ‘colli di bottiglia’ e massimizzare le prestazioni e il throughput.

Le porte da 2,5 Gigabit forniscono una connessione ad elevata larghezza di banda a dispositivi NAS (Network Attached Storage) e a router/access point Wi-Fi 6, mentre le porte Gigabit garantiscono una connessione veloce e affidabile a molteplici computer, postazioni gaming e workstation. Ideale per le configurazioni di rete aziendali o domestiche più complesse, il DMS-107 consente agli utenti di accedere alle risorse di rete e di scaricare file multimediali di grandi dimensioni ad alta velocità.

Il basso consumo energetico e il design senza necessità di ventole del DMS-107 garantiscono una maggiore affidabilità, un funzionamento più silenzioso e costi di alimentazione inferiori. Le caratteristiche della green technology, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) e il rilevamento dello status del collegamento, riducono il consumo di energia dello switch quando l’utilizzo della rete è basso, abbattendo i costi di consumo durante i periodi di inattività.

Il nuovo prodotto D-Link offre anche funzioni di gestione del traffico di rete, come il Quality of Service (QoS) IEEE 802.1p e il Flow Control IEEE 802.3x. La funzione QoS 802.1p permette di classificare il volume di traffico in otto livelli di gerarchia, consentendo di assegnare priorità alle diverse tipologie di traffico in base alla loro importanza.

DMS-1100-10TP

Lo switch di livello avanzato Smart Managed Multi-Gigabit PoE a 10 porte (DMS-1100-10TP) è ideale per le aziende che desiderano migrare alla tecnologiaWi-Fi 6. Dotato di otto porte PoE da 2,5 Gigabit e di due porte uplink SFP+ da 10 Gigabit, il DMS-1100-10TP garantisce la connettività multi-gigabit necessaria per massimizzare il throughput degli access point 802.11ax ad alte prestazioni, nonché assicurare un uplink ottimale e ad alta velocità della connessione dell’infrastruttura di rete.

Il DMS-1100-10TP supporta IEEE 802.3bz ed è pienamente compatibile con 802.3ab Gigabit Ethernet per offrire una velocità di 2,5 Gigabit su cablaggio standard Cat 5e, collegandosi fino a 100 metri di distanza. Lo switch può essere facilmente integrato nelle infrastrutture di rete Gigabit Ethernet esistenti, rendendo al contempo le reti a prova di futuro per la prossima generazione di connettività 2,5 Gigabit.

Con un power budget totale di 240 W, lo switch è in grado di fornire fino a 30 W di potenza per porta ai dispositivi PoE collegati. La potenza elevata e il supporto PoE+ consentono allo switch di collegare e alimentare più access point Wi-Fi 6.

Il DMS-1100-10TP supporta D-View, un sistema di controllo del network che consente la gestione centralizzata dei fattori critici della rete quali disponibilità, affidabilità, resilienza e sicurezza.