Superare gennaio? Quattro consigli da MMD

La tecnologia Philips aiuta a superare il mese più difficile dell’anno

Di tutti i mesi dell’anno, gennaio è il mese che ha meno da offrire. Le vacanze sono finite, l’albero riposto in cantina e lo scintillio è stato spazzato via, e all’orizzonte ci sono solo settimane di lavoro buie e fredde che di scintillante hanno ben poco. Se andare in letargo fino alla prossima primavera non è un’opzione fattibile, l’alternativa è quella di trovare il modo migliore per superare questo mese. MMD, azienda licenziataria dei display a marchio Philips, consiglia quattro modi per rendere gennaio il mese più produttivo dell’anno.

Rendere più sicure le comunicazioni

Con la mole di lavoro degli ultimi giorni dell’anno, la gente si concentra esclusivamente sulle cose urgenti. Gennaio è il momento ideale per tirare un respiro di sollievo e avere tempo da dedicare a problemi importanti che purtroppo tendono a cadere verso il basso nell’elenco delle cose da fare. Come per esempio rafforzare la sicurezza sul posto di lavoro. Uno degli accessi a rischio spesso trascurati è la webcam. Per molti professionisti, le webcam sono uno strumento essenziale per rimanere in contatto con colleghi e partner. Tuttavia, essa rappresenta anche una finestra sulla propria azienda che può essere aperta agli hacker. I professionisti che hanno a cuore la propria sicurezza dovrebbero tener conto della linea di monitor Philips con webcam a scomparsa. Compare quando serve per le riunioni, e scompare ordinatamente quando non è in uso.

Mettersi in pari con i film

Le sere di gennaio sono un ottimo pretesto per recuperare tutti i film dello scorso anno. Con schermi curvi di diverse dimensioni, MMD permette di avere un’esperienza davanti alla scrivania davvero coinvolgente e immersiva. Il monitor Philips Brilliance Curvo da 40 pollici, per esempio, avvolge l’intera linea visiva per creare uno spazio più personale

Approfittare dei saldi invernali, da casa

I saldi sono senza dubbio il miglior modo per apprezzare gennaio. E attraverso gli acquisti online, è possibile cogliere al volo le occasioni di inizio anno, senza dover sfidare il freddo e la folla. Quest’anno il migliore amico dello shopping è un display con tecnologia Ultra Wide Color. Supportando una gamma di colori più ampia, si espande la percezione cromatica che gli utenti percepiscono sul display. I monitor Ultra Wide Colour, quindi, permette di vedere il colore reale del prodotto prima di cliccare su “Compra”, che si tratti di un affare su abiti firmati o su una nuova cucina. La tecnologia funziona grazie alle modifiche della chimica effettiva del pannello, anziché mediante software. É presente nei display MMD E-line da 24” e 27” con risoluzione 16:9 Full HD 1920 x 1080, e nella linea UltraClear con risoluzione 4K 3840 × 2160 pixel. La tecnologia Ultra Wide Color è perfetta anche per gli aspiranti fotografi – e le lunghe serate di Gennaio sono l’occasione ideale per mettere a posto foto e lavori grafici!

Dedicare del tempo al proprio benessere

Gennaio, con le sue atmosfere da “nuovo inizio”, è il mese perfetto per concentrarsi sulla propria salute e sul proprio benessere. Non deve per forza trattarsi di un rigoroso regime alimentare o di fare esercizio fisico. È possibile iniziare l’anno pensando al proprio benessere facendo qualche correzione alle apparecchiature desktop. Ad esempio, per evitare l’affaticamento degli occhi e rimanere concentrati, è fondamentale avere un display che riduca lo sforzo al minimo. La tecnologia Philips SoftBlue mitiga i potenziali impatti a lungo termine sulla vista da esposizione alla luce blu. I monitor con tecnologia SoftBlue attenuano automaticamente i raggi di luce blu con tonalità più sicure, senza compromettere la fedeltà dei colori o la luminosità.