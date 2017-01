OKI: sconto del 50% ai partner Shinrai su una selezione di stampanti e MFP a colori

Partita la promozione Test the Best, che fornisce ai partner la possibilità di essere i primi a testare il nuovo portfolio di dispositivi a colori OKI

OKI Europe ha lanciato, in esclusiva per i propri Partner di canale, il programma Test The Best per provare alcuni modelli della nuova gamma di stampanti e multifunzione a colori recentemente lanciati.

La nuova promozione, valida fino al 28 febbraio 2017, offre ai partner Shinrai la possibilità di accedere, a costi contenuti, a tre dispositivi con tecnologia di stampa LED digitale a colori di OKI. Con il 50% di sconto sul prezzo suggerito al dettaglio (RRP) e un massimo di due unità per modello, i partner possono acquistarne una per testarla personalmente.

La promozione Test The Best include tre differenti modelli:

• MC573dn: multifunzione A4 a colori intelligente per aziende di piccole e medie dimensioni e dotato di grandi funzionalità

• C542dn: stampante A4 a colori intelligente che offre alle piccole aziende tutti i vantaggi della connettività avanzata

• C532dn: stampante A4 a colori intelligente, veloce e sicura per piccole aziende e gruppi di lavoro impegnati

Lo Shinrai Partner Programme di OKI Europe riconosce l’importanza cruciale dei partner di canale. Il programma supporta i Partner OKI nel raggiungimento del successo e nell’incrementare i ricavi grazie a una relazione che si basa sulla fiducia e sull’impegno. Su misura per i modelli di business dei singoli Partner, il Programma Shinrai offre il supporto di un account manager dedicato, accesso alla formazione, a webinar e ad eventi di networking per nuove opportunità di business e una gamma di incentivi e premi fedeltà