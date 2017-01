Avanquest rilascia OneSafe PC Cleaner 5

Il software è in grado di risolvere i problemi relativi all’uso prolungato del PC

Avanquest, società specializzata nella pubblicazione e sviluppo di soluzioni software per uso personale e professionale, annuncia il rilascio della nuova versione OneSafe PC Cleaner, software in grado di risolvere tutte le problematiche relative all’uso prolungato del PC, mantenendo quest’ultimo pulito ed efficiente.

L’uso prolungato di un PC porta, nel tempo, alla frammentazione del registro di sistema e all’accumulo di file obsoleti, causa di rallentamenti anche importanti della velocità di elaborazione. OneSafe PC Cleaner 5 risolve tali problemi, e il PC torna ad essere veloce come al suo primo utilizzo.

OneSafe PC Cleaner è in grado di eseguire un “check-up” completo del PC, risolvendo le problematiche più comuni che si presentano con l’uso prolungato del computer, come la frammentazione del registro di sistema. Il software è in grado in pochissimi secondi di individuare e risolvere tali problemi, riportando il registro di sistema alle prestazioni iniziali.

Il software elimina in qualche secondo tutti i file obsoleti, recuperando enorme spazio di disco fisso, ed ottimizza l’avvio di Windows bloccando o eliminando tutte quelle applicazioni che rallentano l’inizializzazione del sistema operativo Microsoft. Con un layout semplice e intuitivo, permette anche di tenere al sicuro i dati sensibili, attraverso la cancellazione delle cronologie di tutti i browser utilizzati.

Novità e miglioramenti della versione 5

OneSafe PC Cleaner Uninstaller: disinstalla in modo completo e sicuro i programmi non necessari, le estensioni e le barre degli strumenti.

Gestione dei codici di licenza: archiviazione dei codici di licenza nel nuovo menu Casella strumenti.

Gestione Esecuzione automatica: semplifica agli utenti la decisione su quali programmi tenere nel menu di esecuzione automatica e quelli che è meglio rimuovere. La Versione 5 sfrutta i dati raccolti da migliaia di utenti per offrire i consigli migliori sui programmi da inserire nell’esecuzione automatica.

Pulizia avanzata: guida l’utente nella rimozione di file aggiuntivi, tra cui aggiornamenti Windows, service pack non necessari, file di cache di Office e file di cache di driver obsoleti.

Incremento di memoria: consente un incremento di memoria piccolo ma immediato chiudendo tutte le applicazioni non necessarie.

Ampliamento dei messaggi del monitor di sistema per offrire maggiori informazioni più pertinenti e mirate, rendendo più facile che mai mantenere il PC pulito e ottimizzarne lo spazio.

Migliore scansione di pulizia per risparmiare gigabyte di spazio su disco.

Notifiche su nuovi programmi: OneSafe PC Cleaner avvisa ogni volta che vengono installati nuovi programmi. Sarà quindi possibile decidere di disinstallare all’istante il programma o salvarne il codice di licenza.

Avviso di disinstallazione: il software avvisa quando un programma viene disinstallato, offrendo la possibilità di cercare eventuali elementi residui o voci di registro che potrebbero essere rimasti sul computer anche dopo la disinstallazione dell’applicazione.

Esecuzione automatica: permette di decidere se aggiungere/mantenere un nuovo programma nel menu Esecuzione automatica di Windows oppure rimuoverlo.