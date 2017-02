La gamma digital signage di ASUS a ISE 2017

Soluzioni integrate progettate per un utilizzo in ambito aziendale

La gamma più recente di soluzioni retail in ambito digital signage di ASUS è in mostra ad ISE 2017, in corso in questi giorni ad Amsterdam.

SA Series con SignArrange

La soluzione digital signage ASUS SA Series adotta pannelli di tipo industriale con tecnologia anti burn-in (immagine fantasma) progettati per un utilizzo senza sosta. Basata su sistema operativo Android, questa soluzione supporta connessioni daisy-chain tramite DisplayPort 1.2 e offre una funzione di tiling per creare diverse finestre affiancate su un unico display di grandi dimensioni.

SD434-YB

ASUS SD434-YB è una soluzione digital signage da 43” Full HD (1920 x 1080) che adotta un pannello LED ad elevata efficienza energetica e con ampi angoli di visualizzazione. Integra un media player USB che supporta diversi formati di contenuti e offre numerose opzioni di connettività grazie alle porte HDMI, DVI-D, D-Sub, CVBS/Y, audio-in/out, RJ45, RS232-in/out e USB.

ASUS Control Center

ASUS Control Center (ACC) è un’app che offre una dashboard intuitiva per gestire la soluzione di digital signage, permettendo di programmare i task assegnati o inviare notifiche via email in caso di malfunzionamento dell‘hardware. ASUS Control Center semplifica la personalizzazione e la gestione dei device e può essere utilizzata per una singola soluzione digital signage o per gestire un intero parco di dispositivi. Attraverso un browser che supporta HTML5, ASUS Control Center consente la gestione da remoto da qualsiasi dispositivo portatile.

Le soluzioni ASUS mini-PC per il business

Dagli ultrasottili stick PC ai mini PC compatti da 2 litri con supporto per i sistemi operativi Windows e Chrome, ASUS offre numerose soluzioni mini-PC per le aziende. Adottano Chrome Management Console e ASUS Business Manager per una semplice gestione da remoto e sono ideali per l’utilizzo in punti vendita, hub di trasporto, video wall e ambienti corporate.

ASUS VivoMini UN45

ASUS VivoMini PC UN45 i combina le prestazioni di elaborazione di un desktop con l’efficienza energetica. Basato su processore Intel Celeron assicura piena connettività grazie a quattro porte USB 3.0 e al Wi-Fi 802.11ac. VivoMini UN45 offre il supporto multi-display (fino a tre) su schermi 4K / UHD tramite le porte HDMI e mini DisplayPort++. ASUS VivoMini PC UN45 dispone di un kit di montaggio VESA e di un pannello facilmente accessibile per aggiornare il comparto hardware.

ASUS Chromebox 2 (CN62)

ASUS Chromebox 2 è alimentato da un processore Intel Core di quinta generazione e assicura immagini in risoluzione 4K UHD. Chromebox 2 presenta una ricca dotazione di connessioni: quattro porte USB 3.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11ac, un lettore di schede 4-in-1, un connettore audio in uscita, porte HDMI e DisplayPort, oltre ad un lucchetto Kensington.

ASUS Chromebit CS10

Con una lunghezza di 12 centimetri, ASUS Chromebit CS10 supporta immagini in Full HD 1080p. Chromebit CS10 offre una connessione wireless stabile e veloce grazie al Wi-Fi dual-band 802.11 ac e Bluetooth 4.0 ed è dotato di porte USB e HDMI. Inoltre, per adeguarsi agli angoli e alle posizioni delle porte HDMI su schermi diversi, è dotato di un cavo di prolunga o di un esclusivo connettore flessibile Flex Connect HDMI.