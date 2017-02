Avnet Abacus e PUI Audio firmano un accordo di distribuzione a livello europeo

L’accordo estende l’intesa in atto tra PUI e Avnet nel continente americano e mette a disposizione anche dei clienti europei una tecnologia audio di alta qualità

Avnet Abacus, divisione regionale di Avnet e distributore nel campo di prodotti d’interconnessione, dei passivi, degli elettromeccanici e dei componenti potenza, è stata nominata partner per la distribuzione europea da PUI Audio, fornitore nordamericano di componenti di riproduzione audio. L’accordo estende l’intesa già esistente tra PUI e Avnet nel continente americano.

Ai clienti in tutta Europa Avnet Abacus offrirà servizi di supporto alla progettazione di sistemi basati sulla gamma di dispositivi audio PUI Audio, compresi i nuovi Audio Sound eXciters, i micro altoparlanti Slim-Line e i microfoni piezoelettrici MEMS, attesi a breve sul mercato.

La nuova linea Sound eXciters di PUI Audio trasforma praticamente qualsiasi elemento in un dispositivo capace di generare suoni. Invece di utilizzare un diaframma fissato a una bobina, gli eXciters permettono di accoppiare la bobina direttamente alla superficie interna di un oggetto trasformandolo in un altoparlante invisibile e protetto. Evitando il montaggio in custodia ottimizzata o in camera specializzata per la diffusione del suono, gli eXciters di PUI Audio possono essere assemblati all’interno di contenitori ermeticamente sigillati destinati ad applicazioni impermeabili/antipolvere. Questo offre ai clienti maggior spazio di manovra nel design dell’involucro esterno. Inoltre, quando l’eXciter fa vibrare la superficie di un prodotto, l’audio viene generato sotto forma di onda planare, assicurando una risposta in frequenza più lineare. Ciò significa che l’ascoltatore può posizionarsi fino a 90° fuori asse rispetto alla superficie eccitata, percependo la stessa qualità audio di un ascoltatore posizionato frontalmente.

I micro altoparlanti Slim-Line di PUI Audio sono progettati per applicazioni con spazi limitati, come ad esempio smartphone, tablet o computer portatili, così come i prodotti indossabili e dispositivi IoT (Internet delle cose) quali termostati compatibili WiFi.

PUI Audio presenterà presto anche dei nuovi microfoni MEMS piezoelettrici.

“I prodotti PUI Audio sono sottoposti a test rigorosi in tutte le fasi di costruzione, garantendo ai clienti i più alti standard di controllo qualità – ha commentato Alan Jermyn, vice president marketing di Avnet Abacus -. Questa partnership, fondata su qualità e servizio, rappresenta un vantaggio chiave per i clienti europei: i nostri specialisti di prodotto sono a portata di mano e offrono un supporto progettuale che consente di soddisfare un ampio spettro di requisiti audio attraverso gli innovativi componenti di PUI”.

“La nostra collaborazione con Avnet nel continente americano ha permesso di conseguire ottimi risultati. Coinvolgendo Avnet Abacus come nostro partner nella distribuzione europea, siamo fiduciosi di poter ripetere questo successo anche nel Vecchio Continente – ha dichiarato Brian Coleman, global distribution manager di PUI -. Oltre che sull’innovazione di prodotto, la nostra azienda di famiglia da sempre si è sviluppata sulla base di un servizio clienti e di una qualità di livelli superiori. Avnet Abacus sarà una grande risorsa per garantire che questi valori vengano rispettati in modo efficiente e affidabile, offrendo un forte know-how tecnico che ci consentirà di sostenere e far crescere la nostra base di clienti in Europa. “