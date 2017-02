L’Università Vita-Salute San Raffaele sceglie le soluzioni AV Sony

I sistemi di videoproiezione laser e i sistemi di telecamere Dome HD si confanno agli elevati standard di formazione forniti da Vita-Salute

L’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano è un punto di riferimento per la formazione universitaria di eccellenza. Affiliata con l’Ospedale San Raffaele di Milano, che ne costituisce un polo didattico-assistenziale, sorge nel 1996 con l’inaugurazione della Facoltà di Psicologia alla quale fanno seguito la Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel 2002 la Facoltà di Filosofia. La costante integrazione tra didattica, ricerca e pratica che caratterizza l’Università Vita-Salute San Raffaele ha richiesto infrastrutture audiovisive tecnologiche all’altezza di tali elevati standard ed è per questo che Mezzi Comunicazione Audiovisiva ha sviluppato una soluzione integrata ad hoc avvalendosi dei prodotti Sony.

Le sfide

Un Ateneo innovativo come l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, non avrebbe potuto prescindere da un’infrastruttura audiovisiva di ultima generazione ad alto contenuto tecnologico. Garantire agli studenti e agli eventuali astanti un’esperienza di studio e di apprendimento coinvolgente, veicolare contenuti e nozioni in modo efficace e che in aggiunta facilitino la condivisione e la partecipazione è ormai un plus di fondamentale importanza per gli istituti didattici d’eccellenza. Dotare le aule di impianti tecnologici multimediali e interattivi, ponderando con cura il mix di prodotti più performanti diventa di strategica importanza.

La soluzione

Il processo di ammodernamento degli impianti audiovisivi fa parte di un progetto più ampio che ha avuto inizio nel 2015 con l’esigenza di rinnovamento tecnologico delle sale, in modo da renderle più performanti per garantire un servizio migliore per gli studenti, predisponendo un parco tecnologico adeguato alla funzionalità del contesto.

Il proiettore laser Sony VPL-FHZ57, installato nella maggior parte delle aule, crea un ambiente didattico coinvolgente e istruttivo con presentazioni dai dettagli nitidi e di grande impatto. La sorgente luminosa laser Z-Phosphor a elevata affidabilità del proiettore garantisce immagini in risoluzione WUXGA ricche di dettagli, con una luminosità di ben 4100 lumen, e offre un ciclo di vita previsto di 20.000 ore e una manutenzione praticamente nulla, riducendo la necessità di costose sostituzioni della lampada e la preoccupazione di interruzioni improvvise durante una lezione o un evento.

Il sistema di acquisizione video dell’Università ha visto l’introduzione di una telecamera PTZ in grado di riprendere video a colori di alta qualità. La telecamera dome Full HD SRG-300H, controllata in remoto tramite reti IP standard, è ideale per essere utilizzata come telecamera principale o secondaria in un’ampia gamma di applicazioni di streaming o riprese video. Grazie al sensore CMOS Exmor a sensibilità elevata, la telecamera garantisce immagini Full HD ricche di dettagli con una risoluzione orizzontale elevata. Il frame rate di 60 fps consente di ottenere una riproduzione più naturale e priva di sfocature degli oggetti in movimento.

Gli studenti sono facilitati nella consultazione e visualizzazione del planning delle lezioni attraverso un display Sony Bravia FWL-65W855C posto nell’atrio dell’Università. Il display professionale da 65’’ permette applicazioni di signage d’impatto alla risoluzione del Full HD, con colori e contrasto superbi. Si avvale di Android TV che consente una rapida personalizzazione con funzionalità extra, grazie a una gamma di applicazioni B2B in continua crescita, fra cui condivisione di contenuti, videoconferenze e altro ancora. Il supporto HTML5 integrato, inoltre, offre una soluzione base di digital signage di rete senza la necessità di decoder o lettori hardware aggiuntivi.

Oltre alle aule dell’Università, Mezzi Comunicazione Audiovisiva ha provveduto ad allestire anche 2 aule interne all’Ospedale San Raffaele, Nina e Pinta, utilizzate anche per convegni medici afferenti l’università, sono state dotate ciascuna di un videoproiettore laser VPL-FHZ57, e, nella loro configurazione “sale unite”, complessivamente di 4 schermi Sony Bravia Full HD a colori da 55″.

Risultato

La soluzione integrata implementata negli spazi universitari ha creato un ambiente di apprendimento vivace e coinvolgente, adatto ai metodi di insegnamento moderni, semplificando ulteriormente la vita universitaria degli studenti. Le prestazioni elevate, la qualità dell’immagine eccellente e la compatibilità con le tecnologie esistenti dei prodotti Sony hanno avuto un riscontro positivo da parte del personale universitario che ne ha lodato la semplicità di utilizzo.