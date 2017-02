AVM partecipa al Mobile World Congress 2017

Verso il futuro della banda larga grazie a FRITZ!Box e al mesh networking intelligente per dispositivi mobili

In occasione del Mobile World Congress (MWC) 2017, AVM presenta gli ultimi modelli della famiglia FRITZ!Box insieme alle tecnologia del futuro per la banda larga, al mesh networking intelligente e al nuovo sistema operativo FRITZ!OS 6.80. Tutti i modelli FRITZ!Box per connessione DSL, via cavo, fibra ottica e LTE garantiscono un accesso a Internet veloce e sicuro per tutti i dispositivi mobili che devono essere connessi alla rete di casa e ufficio.

FRITZ!Box più veloci che mai: tecnologia bonding, supervectoring 35b e G.fast, DOCSIS 3.1

Debutta il modello FRITZ!Box 7581 con tecnologia VDSL bonding e supervectoring 35b. Questo modello è stato introdotto recentemente in Olanda per la connessione VDSL bonding. Il bonding aumenta la velocità di trasmissione dei dati disponibile sul doppino di rame già esistente fino a 240 Mbit/s. In molti Paesi, stanno per partire i primi progetti con tecnologia G.fast.

Con l’aumento della larghezza di banda, la tecnologia DSL consente di raggiungere velocità di trasmissione più elevate fino a 1 Gbit/s su brevi distanze. Il modello FRITZ!Box 7582 è già ottimizzato per tecnologia supervectoring 35b e G.fast, e garantisce la compatibilità con le connessioni ADSL o VDSL già esistenti. AVM sta inoltre sviluppando soluzioni con lo standard di trasmissione DOCSIS 3.1 per l’offerta di rete via cavo dei provider. Due modelli già disponibili nei punti vendita, FRITZ!Box 5490 per fibra ottica e FRITZ!Box 6820 LTE, completano la gamma di router di fascia alta di AVM.

La miglior LAN con i vantaggi della rete mesh e una struttura modulare personalizzabile

Per il 2017 l’offerta AVM si focalizza sui vantaggi che il mesh networking è in grado di offrire. Grazie ai router FRITZ!Box, i vari dispositivi come smartphone e tablet possono essere collegati direttamente alla rete wireless. Dopo aver inserito la password di sicurezza, gli utenti sono connessi automaticamente alla rete wireless. Tutti i dispositivi utilizzano la wireless con lo stesso nome (SSID) e chiave di rete (WPA2). Grazie alla struttura modulare del router FRITZ! è possibile ottenere una rete mesh per estendere la wireless e avere copertura di rete in tutte le stanze di casa/ufficio e su vari piani senza la necessità di una nuova ed elaborata configurazione. Per estendere la rete su distanze maggiori in base alle necessità, AVM offre ai propri utenti un sistema che abbina i modelli FRITZ!Box con i ripetitori della gamma FRITZ!WLAN Repeater. Inoltre, grazie all’adattatore FRITZ!Powerline wireless è possibile trasmettere i dati sulla linea elettrica di casa/ufficio e anche via WiFi. Tutte le connessioni wireless sono ottimizzate per la TV e lo streaming video. Le innovative tecnologie come il crossband, il band steering (con FRITZ!OS 6.80) e il Multi-User MIMO sono in grado di garantire la trasmissione dei dati in modo veloce ed efficiente.

Grazie all’accesso FRITZ!Hotspot gli ospiti possono collegarsi alla rete wireless in modo indipendente e separato alla rete di casa/ufficio. I dispositivi possono essere gestiti individualmente e controllati da qualsiasi luogo. I prodotti FRITZ! possono essere gestiti in modo intuitivo tramite dispositivi mobili, sono perfettamente integrati tra di loro e vengono aggiornati periodicamente per garantire le migliori prestazioni. Con ben cinque modelli di ripetitori WLAN, tre modelli di adattatori FRITZ!Powerline con funzione Wi-Fi e i vari modelli di router wireless FRITZ!Box, AVM offre un portfolio di soluzioni adattate per qualsiasi esigenza.

Grazie a FRITZ!OS 6.80, ben 80 aggiornamenti innovativi che migliorano le prestazioni e la sicurezza

La nuova versione del sistema operativo ottimizza le soluzioni FRITZ!. Tra gli aggiornamenti più importanti, il band steering per cui il FRITZ!Box decide quali dei tuoi dispositivi wireless hanno la precedenza e su quale frequenza effettuando in automatico il cambio di banda così da trasmettere i dati al massimo della velocità disponibile sia sulla rete principale sia su quella per gli ospiti. Sul nuovo monitor online è possibile vedere la capacità wireless che viene sfruttata dalla rete ospiti. Inoltre, nuove caratteristiche e nuovi display per gestire le prese intelligenti per la Smart Home. Il servizio MyFRITZ! viene visualizzato nel responsive design e la MyFRITZ! App semplifica l’accesso sicuro alla rete. FRITZ!Fon offre nuove schermate iniziali e un servizio notturno. Inoltre, navigazione sicura, lo streaming e la comunicazione sono aggiornati regolarmente. Con FRITZ!OS 6.80 le impostazioni e le modifiche possono essere configurate in modo ancor più sicuro grazie a un ulteriore passaggio di conferma (autenticazione a due fattori), allo stesso tempo, è migliorata la sicurezza della password. La nuova versione FRITZ!OS 6.80 è in fase di rilascio per i vari modelli di router e nei vari Paesi.