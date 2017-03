Contactica commercializza in Russia le pedane passacavo Defender

Accordo tra il distributore e il produttore tedesco Adam Hall Group

Adam Hall Group e la società di distribuzione e produzione russa Contactica hanno stipulato un contratto di partnership esclusiva per Defender, il marchio di pedane passacavo di Adam Hall Group. Le pedane passacavo Defender verranno da adesso distribuite in tutto il territorio russo.

Contactica, fondata nel 2000 con sede a Mosca, supporterà la vendita delle pedane passacavo Defender in Russia, progettate e realizzate in Germania. Contactica si occupa principalmente della produzione e della vendita di dispositivi per l’alimentazione elettrica e la distribuzione dell’energia, per conto di integratori di sistemi, rivenditori e grossisti.

Con questa partnership Contactica potrà portare sul mercato un portafoglio di prodotti più completo e, a sua volta, Adam Hall Group potrà garantire una maggiore affidabilità delle consegne ai distributori russi. In futuro, oltre alla distribuzione delle pedane passacavo Defender, Contactica rappresenterà anche il marchio presso numerosi eventi e fiere.

“Nel nostro segmento di mercato, la Russia è uno sbocco molto importante per Adam Hall Group. Siamo molto soddisfatti di poter proseguire con il consolidamento e il rafforzamento della presenza dei prodotti Defender nell’Europa orientale. Contactica è un partner forte per la distribuzione dei prodotti Defender in Russia” ha dichiarato Miha Plohl, Sales Manager di Adam Hall Group per l’Europa sud-orientale e la Russia.