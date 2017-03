Il canale pronto ad abbracciare la digital transformation

I partner stanno rapidamente evolvendo il loro modello di business. I risultati di una ricerca Citrix

Il 68% dei partner di canale ritiene di trovarsi in un momento di trasformazione, con quasi il 45% che dichiara di voler rinnovare rapidamente le proprie attività per tener il passo con questo cambiamento del settore. I partner europei, quindi, stanno rapidamente evolvendo il loro business secondo quanto emerso dall’ultima ricerca Citrix commissionata a Canalys, società di analisi di mercato specializzata in tecnologia. La survey ha visto coinvolti 267 partner di Citrix e Candefero in Italia, Inghilterra e Germania, per fotografare l’industria del canale e comprendere meglio le opportunità di crescita e le aree di interesse di quest’anno.

La digital transformation è risultata una priorità, con la maggior parte dei partner che riconosce di trovarsi in un periodo di transizione. Per il 2017, l’89% degli intervistati si aspetta una crescita del fatturato rispetto all’anno scorso e l’85% un incremento del profitto. Un partner su cinque (20%) ha addirittura previsto una crescita del fatturato di oltre il 20% anno su anno, con un ulteriore quinto (21%) che crede che anche i margini di profitto raggiungeranno quote simili.

Il Cloud trainerà il fatturato nel 2017

Il 73% dei partner si aspetta che quest’anno il fatturato cloud rappresenterà almeno il 10% dei ricavi. Dato da comparare al 58% dei partner che ha dichiarato che il fatturato cloud nel 2016 è risultato essere sotto il 10% dei guadagni.

La fornitura di cloud o di servizi cloud in hosting e la rivendita di cloud di terze parti o di servizi cloud in hosting sono entrambi ritenuti importanti fattori di business da quasi la metà dei partner di canale (48% e 42% rispettivamente). Nonostante il 59% ritenga che la rivendita hardware e software on-premise rimarrà motore di crescita, il settore IT sembra stia raggiungendo un momento di svolta nella vendita dei servizi cloud.

Le nuove tecnologie quali IoT dividono il canale

Le nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale, Big Data e Internet of Things (IoT) stanno irrompendo nelle aziende in diversi settori, ma i partner di canale sono divisi sulla loro capacità di guidare la crescita del fatturato per il 2017. Ad esempio, il 39% dei partner ritiene l’IoT “importante” per il fatturato, il 36% “non importante” mentre l’11% confessa che non lo venderà nemmeno questo anno.

Contemporaneamente, quasi uno su tre dei partner (30%) crede che il fatturato Big Data crescerà meno del 10%, ma ritengono che il reddito dovuto alle applicazioni cloud e ai progetti di digital transformation crescerà di oltre il 20% (secondo il 30% e il 26 % dei partner, rispettivamente).

Cybersecurity

La stragrande maggioranza dei partner di canale (93%) si aspetta che i propri clienti aumentino le spese per la cybersecurity nel 2017, la crescita del cloud è considerata il secondo driver di spesa dopo la difesa alla criminalità informatica. L’aumento della mobilità e i cambiamenti in ambito governance e regolamentazioni sono stati citati come altri principali driver.