Per promuovere la gamma a colori nuova offerta per i partner Shinrai di OKI

50% di sconto su RRP sul nuovo MFP A4 a colori MC563dn

OKI Europe lancia una nuova offerta per i partner Shinrai: il 50% di sconto sul prezzo al dettaglio di MC563dn dal 1° al 31 marzo.

MC563dn è l’ultimo arrivato nel portfolio a colori di OKI Europe e combina una velocità di stampa di 30 ppm con una qualità di stampa da 1.200 x 1.200 dpi e funzioni di sicurezza avanzate, quali Private Print e Card Release, disponibili così anche alle aziende e ai gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni.

“Questa è un’ottima opportunità per i nostri Partner Shinrai per testare personalmente la qualità del colore e l’impareggiabile flessibilità nella gestione dei supporti di stampa che va dai biglietti da visita ai banner e che consente di stampare internamente documenti con una qualità professionale – afferma Thomas Seeber, Vice President Channel and Distribution, OKI Europe -. Consideriamo MC563dn un’efficace e conveniente aggiunta alla gamma, in quanto fornisce alle aziende un dispositivo multifunzione a colori affidabile e compatto con una selezione di funzionalità avanzate. Prevediamo una forte richiesta e, per questo motivo, abbiamo limitato l’offerta a un massimo di due unità per Partner”.

Anche se questa promozione è riservata ai Partner Shinrai esistenti, qualsiasi rivenditore che desidera approfittare di questa e di future promozioni, collegandosi al sito www.oki.it/shinrai può avere maggiori informazioni sullo Shinrai Partner Programme di OKI e sui vantaggi che offre.