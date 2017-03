CTERA entra a far parte del programma “HPE Complete”

I clienti possono acquistare adesso la piattaforma per Enterprise File Service CTERA attraverso l’ecosistema commerciale HPE

CTERA Networks, specialista in cloud storage enablement, ha aderito al programma HPE Complete di Hewlett Packard Enterprise allo scopo di offrire ai clienti l’opportunità di acquistare le soluzioni CTERA nell’ambito di una proposta tecnologica completa convalidata da HPE. CTERA è l’unico produttore di file service, su cloud privato, ad essere stato accolto nel programma HPE Complete.

Questa soluzione congiunta permette ad aziende e service provider di trasformare gli Enterprise file service – compresi servizi file sync and share sicuri, storage per sedi remote e backup in cloud – in configurazioni per cloud privati o ibridi. I file service front-end e il middleware CTERA sono convalidati da HPE per l’interoperabilità con le soluzioni flash storage HPE 3PAR, Helion e Scality, su server HPE, e per il supporto dell’offload dei dati su molteplici cloud pubblici.

La soluzione combinata HPE e CTERA aiuta i clienti a implementare sia l’IT-as-a-Service (ITaaS), perseguendo un’agenda cloud aziendale per ottenere flessibilità e risparmi senza i compromessi, che un approccio Software-as-a-Service (SaaS) condiviso impone in termini di sicurezza e privacy.

“Le aziende stanno costruendo le loro nuove strategie per le infrastrutture dati allo scopo di affrontare l’enorme crescita dei dati non strutturati, e per questo cercano metodi con cui modernizzare i propri file service senza compromessi sulla sicurezza – ha dichiarato Liran Eshel, CEO di CTERA -. CTERA e HPE offrono insieme una soluzione end-to-end per un modello cloud privato e ibrido che supera i più severi controlli InfoSec”.

La combinazione tra CTERA e HPE mette a disposizione una piattaforma unificata per la modernizzazione dello storage delle sedi esterne, per funzioni file sync and share private e per la protezione dei dati su cloud utilizzando storage web-scale, cloud o tradizionale. Grazie a questa soluzione i clienti possono implementare la collaborazione mobile e sostituire vecchi file server o sistemi di backup a nastro, con protezione dati e file storage integrati nel cloud.

“Siamo molto felici che CTERA Networks sia entrata a far parte del programma “HPE Complete”. Si tratta di un’iniziativa che estende le opzioni a disposizione dei nostri clienti per utilizzare le soluzioni HPE – ha commentato Marty Lans, Senior Director of storage connectivity and interoperability di HPE -. CTERA e HPE insieme permettono adesso ai clienti di capitalizzare i propri investimenti nel cloud storage e negli Enterprise file service, implementabili nel contesto delle loro reti interne”.

I clienti possono scegliere un sistema HPE e CTERA con garanzia di interoperabilità, convalidata direttamente da HPE o dai rivenditori HPE, con un unico ordine di acquisto. I clienti, inoltre, possono comperare le soluzioni combinate HPE e CTERA immediatamente in tutto il mondo.